Квітень, 01 в 20:06

Міністерство оборони США планує продати Польщі за символічний $1 долар 24 винищувачі F-22 Raptor.

Про це повідомляє польський портал Defence24.

Постачання літаків готувалось понад рік і мало бути, серед іншого, компенсацією за поставлені Україні польські винищувачі МіГ-29.

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До Польщі надійдуть винищувачі, що достроково були зняті з виробництва.

– До кінця 2025 року Польща може стати другою країною у світі після США, яка буде використовувати два типи літаків п’ятого покоління. Адже на додаток до вже придбаних для польських ВПС літаків F-35 американці запропонували передати нам 24 літаки F-22A Block 20 Raptor з партії з 32 винищувачів, які, згідно з попередніми планами, мали бути виведені зі складу ВПС США і відправлені на базу Девіс-Монтан в Арізоні, – пише видання.

Зазначається, що хоч Польща отримає літаки за символічний долар, вся з поставок літаків не обійдеться без витрат.

– Перш за все, необхідно буде заплатити за капітальний ремонт Raptor, оскільки ті, що були призначені для виведення ВПС США, вже не служили в регулярних частинах, а використовувалися в основному для навчання. Очікується, що Польща також забезпечить кошти на озброєння, навчання пілотів і технічного обслуговування та підготовку наземної інфраструктури, – пише портал.

Американці вже підрахували, що це займе близько трьох років (включно з підготовкою пілотів), і що всі літаки F-22 прибудуть до Польщі у 2024-2025 рр.

Поставка винищувачів буде синхронізована з поставкою перших шести із 32 замовлених літаків F-35.

– Таким чином, цей термін є відносно коротким, але слід пам’ятати, що підготовка до передачі почалася ще в березні 2022 року (після нападу на Україну), хоча і трималася в секреті, – зазначає видання.

Перебування літаків F-22 на тактичній авіабазі в Ласках у 2022 році, по суті, мало на меті не лише посилити операцію НАТО з протиповітряного захисту, а й перевірити, чи взагалі можлива передислокація американських винищувачів до Польщі.

Під час перебування Raptor у 2022 році польсько-американська комісія перевірила тамтешню інфраструктуру і визнала її оптимальною для виконання такого завдання.

Зазначається, що німецька сторона також брала участь у підготовці до передачі американських літаків. Так, запасним аеродромом для польських Raptor на випадок надзвичайної ситуації має стати американська авіабаза Рамштайн у Німеччині.