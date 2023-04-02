Плани Росії розмістити ядерну зброю у Білорусі – це акт розпачу – МЗС Латвії

Квітень, 02 в 15:06

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс назвав плани Росії розмістити ядерну зброю у Білорусі актом розпачу.

Про це повідомляє Голос Америки.

На думку Рінкевичса, навіть якщо Кремль привезе ядерну зброю до Білорусі, фундаментально це не змінить військову безпеку та ситуацію.

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– У росіян була ядерна зброя в Калінінграді біля наших кордонів ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Я вважаю, що це акт розпачу, тому що ви бачите, що війна в Україні йде не дуже добре для Путіна, – заявив він.

Глава МЗС Латвії також зауважив, що російський диктатор Володимир Путін просто продовжує спроби свого ядерного шантажу.

– На мій погляд, такі заяви ясно показують, що Білорусь не є суверенною країною. Насправді це частина російського військового округу, – сказав Рінкевичс.

Латвійський міністр зазначив, що після цього проти Росії й Білорусі потрібно запровадити більше санкцій.