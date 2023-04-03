Понад 750 млн користувачів на місяць: популярний китайський додаток для покупок шпигує за клієнтами

Квітень, 02 в 23:43

Один з найпопулярніших торгових майданчиків Китаю Pinduoduo має можливість шпигувати за своїми користувачами.

Ця платформа продає одяг, продукти та інші товари більш ніж 750 млн користувачів на місяць.

За словами дослідників кібербезпеки, програма здатна обійти захист мобільних телефонів користувачів, щоб відстежувати дії в інших програмах, перевіряти повідомлення, читати особисті повідомлення та змінювати налаштування. Крім того, вони зазначають, що після встановлення додаток важко видалити.

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Експерти кажуть, що хоча багато програм збирають величезну кількість даних користувачів, іноді без явної згоди, гігант електронної комерції Pinduoduo вивів порушення конфіденційності та безпеки даних на новий рівень.

Декілька експертів у ході дослідження виявили наявність шкідливого програмного забезпечення в додатку Pinduoduo, який використовував слабкі місця в операційних системах Android.

Інсайдери компанії сказали, що експлойти застосовувалися для шпигунства за користувачами та конкурентами, щоб збільшити продажі.

– Ми не бачили, щоб подібна програма масового рівня намагалася розширити їхні привілеї, щоб отримати доступ до речей, до яких вони не повинні отримувати доступ, – сказав головний науковий співробітник фінської фірми з кібербезпеки WithSecure Мікко Хюппенен.

Докази наявності складного шкідливого програмного забезпечення в Pinduoduo з’явилися на тлі інтенсивної перевірки додатків, розроблених Китаєм, таких як TikTok, через занепокоєння з безпеки даних.