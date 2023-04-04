У Нідерландах потяг зійшов з рейок, є загиблий та 30 поранених

Квітень, 04 в 12:37

На півдні Нідерландів пасажирський потяг зійшов з рейок. В результаті одна людина загинула, ще 30 отримали поранення.

Про це повідомляє Sky News.

Інцидент стався біля села Воорсхотен, що неподалік Гааги, близько 3:25 ранку за місцевим часом. За офіційними даними, у поїзді перебувало близько 50 осіб.

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Зазначено, що попередньою причиною аварії називають залишки будівельної техніки на коліях. Триває перевірка для встановлення додаткових деталей.

Представник пожежної охорони повідомив, що 19 людей були доставлені до лікарні.

Наразі скасовані усі рейси між Лейденом та передмістям Гааги.