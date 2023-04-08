Квітень, 08 в 17:50

Голова комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол заявив, що США можуть направити війська на Тайвань, якщо Китай вторгнеться на острів.

Про це конгресмен-республіканець заявив в інтерв’ю Fox News.

– Якщо комуністичний Китай вторгнеться на Тайвань, це, безумовно, буде обговорюватися в Конгресі і з американським народом, – сказав він.

Маккол додав, що може навести безліч доводів на користь того, чи готовий Конгрес США до обговорення Тайваню і того, чи вартий самоврядний острів цих обговорень.

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The New York Post зазначає, що потенційний крок із введення військ США буде різким контрастом із війною в Україні, де Вашингтон відправив Києву зброю на мільярди, але відмовився надсилати війська.

– (Щоб розгорнути війська,) ви говорите про санкціоноване застосування військової сили, яке повинно виходити від мого комітету, або про оголошення війни, чого ми не робили з часів Другої світової війни, – сказав Маккол під час триденної поїздки в Тайбей на чолі делегації Конгресу.

Ані Київ, ані Тайбей не є офіційними американськими союзниками, але в США діє Закон про відносини з Тайванем, покликаний “сприяти підтримці миру, безпеки та стабільності в західній частині Тихого океану” через дозвіл на певні неофіційні дипломатичні заходи між двома країнами.

Незважаючи на відсутність офіційних дипломатичних відносин, підтримка США демократичного Тайваню посилилася за останні кілька років, оскільки Китай стрімко нарощує свої військові та глобальні амбіції.

Китай розглядає Тайвань як відокремлену провінцію, але США вважають його суверенний статус неврегульованим.

– Деякі країни роздмухують хибний наратив “демократія проти автократії”, потурають і підтримують сепаратистські сили “незалежності Тайваню” в ім’я демократії та використовують тайванське питання для стримування Китаю. Такі кроки вкрай небезпечні і ні до чого не приведуть, – заявила в п’ятницю на прес-конференції офіційний представник МЗС Китаю Мао Нін, маючи на увазі США.

Вона підкреслила, що “майбутнє Тайваню лежить у возз’єднанні Китаю, а добробут людей на Тайвані залежить від омолодження китайської нації”.

Але Маккол сказав Fox News, що він вважає, що “звичайно, якщо американський народ підтримає (відправлення військ США після вторгнення Китаю), то Конгрес піде за ним”.

Американські військові лідери заявили, що Пекін може вторгнутися на Тайвань до 2027 року – хоча дехто, як-от начальник військово-морських операцій адмірал Майк Гілдей, заявили, що напад може статися в будь-який час.

На запитання, чому спікер Палати представників Кевін Маккарті не приєднався до Маккола в його поїздці, Маккол відмахнувся, сказавши Fox News, що причина була “делікатною”.

Тодішня спікерка Ненсі Пелосі здійснила неоднозначний візит на Тайвань у серпні, що спричинило великі китайські військові навчання у водах, що оточують острів, та призупинило військове листування між Вашингтоном і Пекіном.

Цього тижня Маккарті зустрілася з президентом Тайваню Цай Ін-вень у Південній Каліфорнії в рамках її 10-денного турне по США.

Ця заява стала небажаною новиною для Китаю, лідер якого, Сі Цзіньпін, заявив, що його головним пріоритетом є “возз’єднання” з островом.

Представник МЗС КНР Мао Нін у понеділок розкритикувала зустріч Маккарті та Цай, заявивши, що Пекін “неодноразово наголошував, що ми рішуче виступаємо проти будь-яких форм офіційної взаємодії та контактів між американською стороною та владою Тайваню”.

– У світі існує тільки один Китай, і Тайвань є невід’ємною частиною Китаю, – заявила вона 3 квітня.

Вона додала, що зазначений конгресмен США повинен “утриматися від надсилання невірних сигналів силам “незалежності Тайваню” і не підривати відносини між Китаєм і США”.