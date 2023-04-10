Паркан завдовжки 173 км: у Латвії відновили будівництво на кордоні з Білоруссю

Квітень, 09 в 23:05

Латвія після призупинення робіт готується до другого етапу будівництва паркану на кордоні з Білоруссю, який має розпочатися у квітні.

На першому етапі Латвія вже звела 54 кілометри паркану, але через несприятливу погоду у болотистій місцевості взимку будівництво тимчасово призупинили.

Крім того, частина проблем пов’язана з рельєфом. Річ у тім, що прикордонна інфраструктура має бути побудована на крутих схилах та заболочених ділянках, а дороги мають бути безпечними для руху. Будівництво огорожі відновлять, коли ґрунт стане твердішим, а температура повітря буде стабільно вищою за +10 градусів.

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Загалом проект передбачає будівництво паркану на 173-кілометровій смузі латвійсько-білоруського кордону. Першу чергу огорожі протяжністю 85,9 км повинні закінчити до осені. Другу і третю (63,9 та 16,7 кілометра відповідно) – до кінця 2024 року. Також планують, що на кордоні зведуть 6 веж зв’язку.

Раніше повідомляли, що паркан буде заввишки 4 метри. Поверх огорожі планують натягнути колючий дріт. При цьому паркан призначений для запобігання нелегальному проникненню в ЄС мігрантів, що намагаються потрапити туди через Білорусь.

Джерело: Delfi