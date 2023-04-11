Американські шпигуни спіймали співробітників російської розвідки, які хвалилися, що переконали багаті на нафту Об’єднані Арабські Емірати “працювати разом проти спецслужб США і Великої Британії”.

Про це пише Associated Press із посиланням на ймовірний американський документ, розміщений в інтернеті в рамках великого витоку даних розвідки США.

Видання вказує, що наразі офіційні особи США відмовилися коментувати документ, який, як відомо, має гриф “цілком таємно” і був переглянутий співробітниками AP.

При цьому уряд ОАЕ відкинув будь-які звинувачення в тому, що країна поглибила зв’язки з російською розвідкою, назвавши їх “категорично помилковими”.

– Однак у США зростають побоювання, що ОАЕ дозволяють Росії і росіянам зривати санкції, введені у зв’язку з вторгненням в Україну, – пише видання.

Документ, з яким ознайомилося AP, містить пункт із посиланням на дослідження від 9 березня із заголовком: “Росія/ОАЕ: Поглиблення розвідувальних відносин”. Американські офіційні особи відмовилися підтвердити справжність документа, і AP не змогло зробити це самостійно. Однак він схожий на інші документи, опубліковані в рамках нещодавнього витоку, зазначає видання.

Міністерство юстиції США раніше почало розслідування у зв’язку з можливим витоком документів Пентагону, які було розміщено на кількох сайтах соціальних мереж. У них, вочевидь, детально описується допомога США і НАТО Україні та оцінки американської розвідки щодо союзників США, які можуть погіршити відносини з цими країнами.

Деякі з документів могли бути змінені або використані як частина кампанії з дезінформації, заявили офіційні особи США. Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі в понеділок закликав до обережності, “оскільки ми знаємо, що принаймні в деяких випадках інформація була підроблена”.

Посилаючись на головне відомство-наступник КДБ радянського періоду, в документі, з яким ознайомилося AP, зазначено: “У середині січня співробітники ФСБ стверджували, що співробітники служби безпеки ОАЕ і Росії домовилися про спільну роботу проти розвідувальних служб США і Великої Британії, згідно з нещодавно отриманими даними сигнальної розвідки”.

Під сигнальною розвідкою маються на увазі перехоплені повідомлення, чи то телефонні дзвінки, чи то електронні повідомлення.

– ОАЕ, ймовірно, розглядають взаємодію з російською розвідкою як можливість зміцнити зростаючі зв’язки між Абу-Дабі й Москвою і диверсифікувати розвідувальне партнерство на тлі побоювань з приводу відходу США з регіону, – йдеться у висновку оцінки з посиланням на столицю ОАЕ.

AP зазначає, що наразі неясно, чи існувала така угода, описана в документі ОАЕ-Росія, і чи були твердження ФСБ навмисно або ненавмисно введені в оману. Однак американські чиновники все частіше говорять про різке збільшення кількості угод між ОАЕ і Росією.

Співробітник Казначейства США, помічник міністра Елізабет Розенберг, у березні виділила ОАЕ як “країну підвищеної уваги”. Вона заявила, що тамтешні підприємства допомагають Росії обходити міжнародні санкції, щоб отримати більш ніж на $5 млн американські напівпровідники та інші контрольовані експортом деталі, включно з компонентами, які використовуються на полі бою.

Останніми роками співробітники американської розвідки вказували на можливі зв’язки між ОАЕ і ПВК Вагнера, тісно пов’язаною з Кремлем, яка діє в Україні та низці африканських країн. У 2020 році розвідувальне управління Міністерства оборони США оцінило, “що Об’єднані Арабські Емірати можуть забезпечувати деяке фінансування операцій цієї групи”.

Андреас Кріг, доцент Королівського коледжу в Лондоні, у понеділок назвав ОАЕ “найважливішим стратегічним партнером Росії як на Близькому Сході, так і в Африці”. Глава Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін провів великі зустрічі з керівництвом ОАЕ в Дубаї 2020 року.

Росія і ОАЕ мають схожі погляди на деякі ключові конфлікти на Близькому Сході і в Північній Африці, а приплив росіян в ОАЕ після початку Росією війни в Україні також зміцнив зв’язки між двома країнами, каже Крістіан Ульріхсен, експерт з Близького Сходу в Інституті Бейкера Університету Райса. Але згадка про об’єднання зусиль проти американських і британських спецслужб викликає подив, сказав Ульріхсен.

Співробітники російської розвідки “ймовірно, зацікавлені в тому, щоб описувати щось у таких термінах”, сказав він.

– Якби ОАЕ описували це саме так, я б, звісно, сприйняв це… зовсім інакше, – зазначає Ульріхсен.

Неназваний американський чиновник окремо сказав AP, що Сполучені Штати також стурбовані тим, що російські гроші приходять на розпечений ринок нерухомості Дубая.

Водночас у жовтні федеральні прокурори в Нью-Йорку висунули обвинувачення двом росіянам із Дубая та іншим особам, обвинуваченим у крадіжці військових технологій в американських компаній, контрабанді мільйонів барелів нафти та відмиванні десятків млн доларів для олігархів, які оточують президента Росії Володимира Путіна.

Прокурори у цій справі процитували одного з росіян, які мешкають у Дубаї, який запевнив своїх партнерів, що “немає жодних побоювань” з приводу використання фінансової установи ОАЕ для проведення операцій.

У понеділок, 10 квітня, Об’єднані Арабські Емірати в заяві для AP з приводу документа, вочевидь, отриманого розвідкою, сказали, що офіційні особи ОАЕ не бачили цього документа, а твердження щодо ФСБ “категорично неправдиві”.

– Ми спростовуємо будь-які твердження щодо угоди про поглиблення співпраці між ОАЕ та службами безпеки інших країн проти іншої країни… ОАЕ підтримують глибокі та міцні відносини з усіма країнами, відображаючи свої принципи відкритості, партнерства, наведення мостів і роботи на благо спільних інтересів країн і народів для досягнення міжнародного миру та безпеки, – йдеться в заяві.

Витік передбачуваного документа стався в той момент, коли еміратські чиновники переглядають свою зовнішню політику на Близькому Сході після серії нападів, приписуваних Ірану. Напади, відповідальність за які взяли на себе єменські повстанці Хуті, підтримувані Іраном, обрушилися на Абу-Дабі у 2022 році, убивши трьох осіб і змусивши американські сили, дислоковані на місці, відповісти ракетами ЗРК Patriot.

За минулий час, коли еміратці сприйняли ослаблення присутності Америки в регіоні після її хаотичного відходу з Афганістану, ОАЕ досягли розрядки з Іраном, зазначає AP.

– І це незважаючи на те, що Сполучені Штати зберігають численні військові бази і розміщують тисячі військовослужбовців і озброєння в регіоні, зокрема на авіабазі Аль-Дафра в Абу-Дабі. Порт Джебель Алі в Дубаї залишається найбільш завантаженим портом заходу ВМС США за межами континентальної частини США, – пише видання.

ОАЕ також залишаються одним із небагатьох місць, звідки після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, як і раніше, здійснюються щоденні прямі рейси до Москви. Завдяки цьому в ОАЕ, автократичну федерацію із семи шейхств на Аравійському півострові, приходять гроші, мегаяхти і російські громадяни.

За останнє десятиліття відносини між США і ОАЕ змінювалися в міру зміцнення влади правителя Абу-Дабі шейха Мохаммеда бен Заїда Аль Нагаяна. За адміністрації Трампа ОАЕ дипломатично визнали Ізраїль.

Після укладення цієї угоди ОАЕ звернулися до президента Джо Байдена з проханням надати їм сучасні американські винищувачі F-35, але так і не отримали їх. Тим часом, Емірати критикують Ізраїль у зв’язку з ескалацією насильства між жорстко правим урядом Ізраїлю під керівництвом прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу і палестинцями.

Джерело : AP

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