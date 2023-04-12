Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 11.04.2023
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
Правила перетину кордону для військовозобов’язаних чоловіків 2023: що потрібно знати
Мобілізація студентів 2023 в Україні: кого можуть призвати до армії
Весняні канікули в Україні 2023: коли розпочнуться та скільки триватимуть
Світ
Потребує перевірки
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Витік секретних даних США: є інформація про вибухи у Мачулищах та хто за цим стоїть

Витік секретних даних США: є інформація про вибухи у Мачулищах та хто за цим стоїть

У секретних документах США, поширених у мережі, припускається, що за атакою на літак А-50 на аеродромі Мачулищі у Білорусі могли стояти агенти СБУ, які проігнорували наказ.

26 лютого співробітники СБУ дізналися, що їхні агенти у Білорусі “проігнорували наказ” та атакували російський літак А-50.

Оцінку атаки на літак було позначено “цілком таємно” (найвищий рівень секретності в США) і абревіатурою SI-G.

За словами обізнаних співрозмовників The Economist серед офіційних осіб, вона означає, що дані отримали завдяки радіоелектронній розвідці — прослуховуванню телефонних розмов або електронним перехопленням.

Читайте також
У США вдруге за декілька днів стався “витік” секретних документів про Україну, Китай та Близький Схід
Пентагон

“Витік” демонструє, що США “стежать не лише за українськими генералами та шпигунами”, а й за офіційними особами в Угорщині, Ізраїлі, Південній Кореї та МАГАТЕ. Крім того, з оприлюдненої інформації можна дізнатися, як США це роблять.

The Economist повідомляє, що багато оприлюднених документів описують контакти між окремими людьми або групами, зокрема в армії РФ та розвідслужбах. Після цього російські генерали та шпигуни можуть вжити заходів, наприклад, змінити способи зв’язку.

Нагадаємо, що 26 лютого на аеродромі Мачулищі в Білорусі пролунали вибухи, внаслідок чого було пошкоджено російський літак А-50У.

Фото: Maxar Technologies

Джерело: The Economist
аеродром, Білорусь, Війна в Україні, Вибух
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Дружину Медведчука Оксану Марченко оголошено у розшук
Оксана Марченко
Злиті документи США мають серйозні неточності – Міноборони Британії
Міноборони Британії
Канада поставить Україні більше зброї та розширить санкції проти РФ – Трюдо
Витік секретних даних США: є інформація про вибухи у Мачулищах та хто за цим стоїть
Гвардія наступу збільшується: відкрито набір до харківської Хартії
13 Бригада Національної гвардії України Хартія
Рамштайн-11: стала відома дата наступного засідання Контактної групи з оборони України
Зустріч у форматі Рамштайн
Відео
Інтерв'ю Ексклюзив
Було б честю воювати на вашому боці: найвідоміший пілот ВПС США заявив, що готовий захищати України

Чи є серед західних пілотів ті, що вміють літати на F-16 і хотіли б служити в українських Збройних силах проти росіян. Як американські пілоти бачать надійний захист українського неба та який вплив, на їхню думку, на російсько-українську війну матиме передання західних винищувачів.

Артем Куля, Ілля Нежигай
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Витік секретних даних США: є інформація про вибухи у Мачулищах та хто за цим стоїть
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Ядерна зброя
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”
Витік секретних даних США: є інформація про вибухи у Мачулищах та хто за цим стоїть
Чому деякі міста без гарячої води після відміни регульованої ціни на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь