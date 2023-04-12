Витік секретних даних США: є інформація про вибухи у Мачулищах та хто за цим стоїть

У секретних документах США, поширених у мережі, припускається, що за атакою на літак А-50 на аеродромі Мачулищі у Білорусі могли стояти агенти СБУ, які проігнорували наказ.

26 лютого співробітники СБУ дізналися, що їхні агенти у Білорусі “проігнорували наказ” та атакували російський літак А-50.

Оцінку атаки на літак було позначено “цілком таємно” (найвищий рівень секретності в США) і абревіатурою SI-G.

За словами обізнаних співрозмовників The Economist серед офіційних осіб, вона означає, що дані отримали завдяки радіоелектронній розвідці — прослуховуванню телефонних розмов або електронним перехопленням.

“Витік” демонструє, що США “стежать не лише за українськими генералами та шпигунами”, а й за офіційними особами в Угорщині, Ізраїлі, Південній Кореї та МАГАТЕ. Крім того, з оприлюдненої інформації можна дізнатися, як США це роблять.

The Economist повідомляє, що багато оприлюднених документів описують контакти між окремими людьми або групами, зокрема в армії РФ та розвідслужбах. Після цього російські генерали та шпигуни можуть вжити заходів, наприклад, змінити способи зв’язку.

Нагадаємо, що 26 лютого на аеродромі Мачулищі в Білорусі пролунали вибухи, внаслідок чого було пошкоджено російський літак А-50У.

Фото: Maxar Technologies

Джерело : The Economist

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