Блінкен заявив про готовність відвідати Китай

США вважають важливим продовжувати шукати шляхи зміцнення відносин з Китаєм.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вирушить з візитом до Китаю, як тільки для цього дозріють відповідні умови. Про це він сказав на пресконференції.

– Наші відносини з Китаєм – це не нова холодна війна, не тертя, не напруженості. Що стосується мого візиту до Китаю, коли дозріють відповідні умови, я, звичайно, буду з нетерпінням чекати на нього, – заявив держсекретар США.

При цьому, за словами Ентоні Блінкена, США вважають за важливе продовжувати шукати шляхи зміцнення відносин з Китаєм. Він також наголосив, що відносини між Пекіном та Вашингтоном одні з найзначніших, а також найскладніших.

Джерело : Голос Америки

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