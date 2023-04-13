“Злив” даних Пентагону. США вважають, що генсек ООН занадто поступливий до Росії

США вважають, що генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш занадто поступливий до Москви.

Про це йдеться у “секретних” документах Пентагону, які опинилися у мережі, пише BBC.

Файли свідчать, що Вашингтон уважно стежив за Гутеррешем. Декілька документів описують приватне спілкування генсека та його заступника та містять відверті висловлювання Гутерреша про війну РФ проти Україні та африканських лідерів.

Так, один із документів стосується зернової угоди, яку уклала Україна та РФ за посередництва ООН та Туреччини. У файлах ідеться про те, що Гутерреш так прагнув зберегти угоду, що був готовий піти назустріч російським інтересам.

– Гутерреш підкреслив свої зусилля щодо покращення експортних можливостей РФ, навіть якщо в цьому беруть участь російські юридичні чи фізичні особи, що потрапили під санкції, – йдеться у повідомленні.

Згідно з оцінкою, дії Гутерреша в лютому “підірвали ширші зусилля притягнути Москву до відповідальності за її дії в Україні”.

– Ще один документ від середини лютого описує розмову Гутерреша та його заступниці Аміни Мохаммед. Тоді генсек ООН висловив занепокоєння через заклик президентки Єврокомісії виробляти більше зброї та снарядів через війну в Україні, – пише BBC.

Зазначено, що представники ООН не задоволені американською інтерпретацією позиції Гутерреша. Вони кажуть, що генсек ООН дуже чітко заявив про своє ставлення до війни, яку розпочала Росія.

Раніше глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що “злиті” документи Пентагону містять дуже багато інформації, яка не відповідає дійсності.

Джерело : BBC

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.