Ассанж, Сноуден, Меннінг: хто, крім Джека Тейшейра, зміг обійти безпеку США

Після того, як у Пентагоні стався витік секретних документів, через що заарештували 21-річного солдата національної гвардії Джека Тейшейру, пильна увага знову повернулася до попередніх історій із проломами в американській урядовій системі безпеки.

Однак нові викриття це далеко не перші гучні витоки секретної інформації, які поставили США в незручне становище.

Ситуації, коли державна система США давала пролом, нерозривно пов’язані з такими іменами, як Челсі Меннінг, Джуліан Ассанж і Едвард Сноуден.

Челсі Меннінг

Колишній аналітик розвідки армії США стояла за найбільшим відомим несанкціонованим витоком секретних матеріалів уряду США.

У 2013 році Меннінг була засуджена військовим трибуналом за шпигунство та інші злочини.

Під час служби в Іраку 2010 року вона передала на інформаційну платформу WikiLeaks близько 750 тис. документів, відеозаписів, дипломатичних депеш і записів із місць бойових дій.

Засуджена до 35 років позбавлення волі, вона була звільнена 2017 року після того, як колишній президент США Барак Обама пом’якшив її вирок.

Раніше відома як рядовий Бредлі Меннінг, колишній солдат тепер ідентифікує себе як жінка і пройшов гендерну трансформацію, перебуваючи у в’язниці.

Серед оприлюднених нею документів були мільйони дипломатичних телеграм і відеозапис 2007 року, на якому американський вертоліт у Багдаді обстрілює групу цивільних осіб.

Унаслідок атаки загинули дюжина людей, включно з двома фотографами агентства Reuters, і були поранені двоє дітей.

У відповідь на це адміністрація Обами запровадила програму Інсайдерська загроза, яка вимагала від американських відомств посилити заходи захисту від несанкціонованого розголошення інформації.

Її заходи безпеки включали регулярний моніторинг і аудит засекречених комп’ютерних мереж “для виявлення, моніторингу та аналізу аномальної поведінки користувачів з метою виявлення ознак неправомірного використання”.

У 2019 році Меннінг була знову ув’язнена за неповагу до суду після того, як вона відмовилася давати свідчення великому журі присяжних, що розслідує діяльність WikiLeaks.

Джуліан Ассанж

Засновник WikiLeaks наразі утримується у в’язниці суворого режиму Белмарш на південному сході Лондона, продовжуючи тривалу юридичну боротьбу за те, щоб уникнути екстрадиції до США.

Його заарештували в Лондоні 2019 року після того, як він провів сім років у переховуванні в еквадорському посольстві.

Ассанжа розшукують у США за ймовірну змову з метою отримання та розголошення інформації про національну оборону після того, як WikiLeaks опублікував сотні тисяч витоків документів, що стосуються воєн в Афганістані та Іраку.

Якщо Ассанжа визнають винним у порушенні Закону про шпигунство, йому загрожує до 175 років позбавлення волі.

Він завжди заперечував будь-які правопорушення і отримав підтримку своєї справи від правозахисних груп, парламентаріїв і знаменитостей, включно з покійною модельєркою Вів’єн Вествуд.

Ассанж провів сім років у лондонському посольстві Еквадору, щоб уникнути екстрадиції до Швеції за звинуваченням у зґвалтуванні та сексуальному насильстві.

Його витягли з будівлі після того, як Еквадор позбавив його статусу біженця.

Ассанж і його дружина Стелла, адвокат, одружилися в Белмарші в березні минулого року, у них двоє дітей.

Едвард Сноуден

Колишній співробітник американських спецслужб втік до Росії після того, як у 2013 році опублікував секретні файли, що розкривають масштабні операції зі стеження всередині країни та за кордоном, які проводило Агентство національної безпеки (АНБ), в якому він працював.

Вашингтон протягом багатьох років домагався його повернення, щоб постати перед судом за звинуваченням у шпигунстві.

Росія надала Сноудену право на постійне проживання в країні 2020 року, що відкрило йому шлях до отримання російського громадянства, яке він отримав у вересні минулого року.

Згодом він склав присягу на вірність прийнятій ним країні й отримав російський паспорт.

Апеляційний суд США раніше визнав, що шпигунська діяльність, яку викрив Сноуден, була незаконною, а керівники американської розвідки, які публічно захищали її, говорили неправду.

Сноуден, який не проявляв себе в Росії, але іноді критикував Кремль у соціальних мережах, заявив у 2019 році, що готовий повернутися до США, якщо йому буде гарантовано справедливий суд.

Джерело : Sky News

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.