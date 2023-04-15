Китай відмовив держсекретарю США Блінкену у візиті: причина

Китай відмовив держсекретарю США Ентоні Блінкену у візиті через побоювання, що ФБР опублікує результати розслідування інциденту зі збитим китайським аеростатом.

Про це пише газета Financial Times.

За даними видання, Пекін заявив Вашингтону, що не готовий обрати нову дату для поїздки, яку Блінкен скасував у лютому, доки не зрозумілі плани адміністрації США щодо результатів розслідування.

Нагадаємо, що раніше Блінкен заявив, що вирушить з візитом до Китаю, як тільки для цього дозріють відповідні умови. Крім того, він зазначив, що США вважають важливим продовжувати шукати шляхи зміцнення відносин з Китаєм.

У лютому над Атлантичним океаном на схід від штату Південна Кароліна американські військові збили китайську шпигунську повітряну кулю (аеростат).

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