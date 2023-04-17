МЗС України відреагувало на заворушення у Судані та закликало до виваженості

Міністерство закордонних справ України засуджує насильство в Республіці Судан, яке вже призвело до великої кількості людських жертв під час заворушень, які відбулися 15 квітня.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

– З глибокою стурбованістю та занепокоєнням слідкуємо за триваючою ескалацією ситуації в Республіці Судан. Засуджуємо насильство, яке вже призвело до великої кількості людських жертв, – повідомляє МЗС.

У зв’язку з цим українські дипломати закликають “сторони конфлікту до стриманості та виваженості задля недопущення подальшого загострення протистояння, уникнення подальших жертв серед цивільного населення”.

– Переконані, що лише в рамках мирного, інклюзивного діалогу можна досягнути спільного бачення щодо шляхів втілення корінних інтересів суданського народу, насамперед розбудови демократичного та процвітаючого суспільства, – сказано у заяві.

Крім того, зазначається, що МЗС та посольство України в Єгипті підтримують зв’язок з українцями у Судані та тримають питання забезпечення їхньої безпеки на особливому контролі.

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