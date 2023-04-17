МЗС України відреагувало на заворушення у Судані та закликало до виваженості
Міністерство закордонних справ України засуджує насильство в Республіці Судан, яке вже призвело до великої кількості людських жертв під час заворушень, які відбулися 15 квітня.
Про це йдеться у заяві МЗС України.
– З глибокою стурбованістю та занепокоєнням слідкуємо за триваючою ескалацією ситуації в Республіці Судан. Засуджуємо насильство, яке вже призвело до великої кількості людських жертв, – повідомляє МЗС.
У зв’язку з цим українські дипломати закликають “сторони конфлікту до стриманості та виваженості задля недопущення подальшого загострення протистояння, уникнення подальших жертв серед цивільного населення”.
– Переконані, що лише в рамках мирного, інклюзивного діалогу можна досягнути спільного бачення щодо шляхів втілення корінних інтересів суданського народу, насамперед розбудови демократичного та процвітаючого суспільства, – сказано у заяві.
Крім того, зазначається, що МЗС та посольство України в Єгипті підтримують зв’язок з українцями у Судані та тримають питання забезпечення їхньої безпеки на особливому контролі.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко