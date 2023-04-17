Ще один крок до ізоляції. П’ять країн G7 домовились витісняти РФ з ринку ядерного палива
Велика Британія, США, Канада, Японія та Франція утворили альянс, спрямований на витіснення Росії з міжнародного ринку ядерної енергетики.
Про це йдеться на сайті британського уряду.
Зазначено, що п’ять країн використовуватимуть відповідні ресурси і можливості секторів цивільної атомної енергетики кожної держави, щоб підірвати контроль Росії над ланцюжками поставок.
Ця угода підтримуватиме стабільні поставки палива для сьогоднішніх потреб, а також гарантуватиме безпечну й надійну розробку та використання палива в майбутньому.
Окрім того, договір планують використати як основу для повного витіснення Росії з ринку ядерного палива. Зробити це хочуть якнайшвидше, щоб позбавити російського диктатора Володимира Путіна ще одного джерела фінансування війни проти України.
– Велика Британія була в самому центрі глобальних зусиль, спрямованих на підтримку України, перемогу над Путіним і гарантування того, що ні він, ні будь-хто інший, подібно до нього, більше ніколи не зможе думати, що може тримати світ у полоні своїх енергоресурсів, – наголосив міністр енергетичної безпеки Грант Шаппс.
Раніше уряд Німеччини запропонував включити санкції проти атомної промисловості РФ до наступного, 11-го санкційного пакету ЄС.
Джерело: уряд Великої Британії
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко