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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Ще один крок до ізоляції. П’ять країн G7 домовились витісняти РФ з ринку ядерного палива

Ще один крок до ізоляції. П’ять країн G7 домовились витісняти РФ з ринку ядерного палива
Фото: Depositphotos

Велика Британія, США, Канада, Японія та Франція утворили альянс, спрямований на витіснення Росії з міжнародного ринку ядерної енергетики.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Зазначено, що п’ять країн використовуватимуть відповідні ресурси і можливості секторів цивільної атомної енергетики кожної держави, щоб підірвати контроль Росії над ланцюжками поставок.

Ця угода підтримуватиме стабільні поставки палива для сьогоднішніх потреб, а також гарантуватиме безпечну й надійну розробку та використання палива в майбутньому.

Окрім того, договір планують використати як основу для повного витіснення Росії з ринку ядерного палива. Зробити це хочуть якнайшвидше, щоб позбавити російського диктатора Володимира Путіна ще одного джерела фінансування війни проти України.

– Велика Британія була в самому центрі глобальних зусиль, спрямованих на підтримку України, перемогу над Путіним і гарантування того, що ні він, ні будь-хто інший, подібно до нього, більше ніколи не зможе думати, що може тримати світ у полоні своїх енергоресурсів, – наголосив міністр енергетичної безпеки Грант Шаппс.

Раніше уряд Німеччини запропонував включити санкції проти атомної промисловості РФ до наступного, 11-го санкційного пакету ЄС.

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Джерело: уряд Великої Британії

G7, Великобританія, Канада, паливо, Росія, США, Франція, Японія
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