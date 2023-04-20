Цього тижня Єврокомісія представить країнам ЄС деталі нового санкційного пакету проти РФ – ЗМІ

У цю п’ятницю, 21 квітня, Єврокомісія проінформує послів ЄС про зміст нового пакету санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Politico з посиланням на чотирьох неназваних дипломатів.

Зазначено, що у середу Єврокомісія поінформувала послів ЄС про те, що запросить їх на закриті брифінги щодо запланованого змісту санкційного пакету. На таких зустрічах Єврокомісія зазвичай інформує дипломатів про те, чого очікувати від її пропозицій. Посли, своєю чергою, можуть вказати на “червоні лінії” від своїх урядів.

Раніше у Німеччині запропонували включити санкції щодо атомної промисловості РФ до нового, 11-го санкційного пакету ЄС.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вказувала, що наступний пакет санкцій буде зосереджений на боротьбі з обходом санкцій і лазівками.

Джерело : Politico

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