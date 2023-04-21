Президент України Володимир Зеленський звернувся в четвер до Конгресу Мексики із закликом допомогти захистити територіальну цілісність України.

Про це пишуть мексиканські та американські ЗМІ, зокрема CNN та AP.

Під час виступу Володимир Зеленський наголосив на важливості підтримки України з боку Мексики в питанні російсько-української війни.

– Ваш голос у Генеральній Асамблеї ООН та інших міжнародних організаціях дуже важливий. Це голос на захист принципів і цілей Статуту ООН і, отже, на захист територіальної цілісності України та всіх країн світу, – сказав Зеленський по відеозв’язку.

Президент також розкритикував лідерів, які зайняли нейтральну позицію щодо російського вторгнення в Україну, назвавши їх популістами.

Коментарі Зеленського, зроблені по відеозв’язку перед комітетом мексиканських законодавців, були явним посиланням на таких лідерів, як президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва.

– Є деякі лідери, які жодного разу не відвідали Україну і не бачили, що принесла жорстока російська агресія, і чому важливо захищати життя. Але просто прагнучи популізму, вони говорять такі речі, як Україна нібито не готова до миру, – сказав Зеленський, додавши.

Зеленський також розкритикував “різні компанії і великі транснаціональні фірми, які хочуть заробити мільйони на торгівлі з Росією”, додавши, що “на жаль, світ сповнений лицемірства”.

Зазначається, що президент України отримав овації від законодавців Мексики до і після свого виступу.

Раніше бразильський лідер відмовився надати Україні зброю, поклав провину на обидві сторони і запропонував створити клуб країн, до якого увійдуть Бразилія і Китай, для посередництва у встановленні миру.

Мексика під керівництвом президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора проголосувала за засудження вторгнення Росії, хоча й відмовилася вводити економічні санкції проти Росії.

Раніше цього місяця Лула заявив журналістам в Абу-Дабі, що дві держави – Росія і Україна – вирішили почати війну, а днем раніше в Пекіні сказав, що США повинні припинити “стимулювати” продовження бойових дій і почати обговорювати мир.

Лула також запропонував Україні поступитися Кримом, щоб припинити війну.

AP зазначає, що виступ президента Володимира Зеленського збігся в часі з турне міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова країнами Латинської Америки.

У середу Лавров зустрівся з президентом Нікарагуа Даніелем Ортегою, і обидва висловили співчуття з приводу американських санкцій. А вже в четвер глава МЗС РФ зустрівся з нещодавно переобраним президентом Куби Мігелем Діас-Канелем під час останнього етапу латиноамериканського турне, під час якого він відвідав Бразилію, Нікарагуа і Венесуелу.

Джерело : AP, CNN

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