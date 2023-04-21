Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Байден оголосить про намір балотуватися наступного тижня – NBC News
Президент США Джо Байден готується офіційно оголосити про намір балотуватися на другий термін наступного тижня, а радники говорять, що це може статися вже у вівторок. Про це повідомляє NBC News з посиланням на три джерела у Білому домі.
Попри те, що радники неодноразово заявляли, що офіційний графік початку кампанії Байдена на 2024 рік досі не узгоджено, вони розглядають як дату для старту 25 квітня — річницю оголошення Байденом кампанії на 2020 рік.
Джерела повідомили, що, як і чотири роки тому, Байден представить свою кандидатуру за допомогою відеозвернення.
Джерело: CNBC
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