Байден оголосить про намір балотуватися наступного тижня – NBC News

Президент США Джо Байден готується офіційно оголосити про намір балотуватися на другий термін наступного тижня, а радники говорять, що це може статися вже у вівторок. Про це повідомляє NBC News з посиланням на три джерела у Білому домі.

Попри те, що радники неодноразово заявляли, що офіційний графік початку кампанії Байдена на 2024 рік досі не узгоджено, вони розглядають як дату для старту 25 квітня — річницю оголошення Байденом кампанії на 2020 рік.

Джерела повідомили, що, як і чотири роки тому, Байден представить свою кандидатуру за допомогою відеозвернення.

Джерело : CNBC

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