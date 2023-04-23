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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

ЄС має бути готовий запровадити санкції у разі нападу Китаю на Тайвань – Вебер

ЄС має бути готовий запровадити санкції у разі нападу Китаю на Тайвань – Вебер
Фото: Pixabay

Якщо Китай рішить напасти на Тайвань, ЄС має стати на бік демократії та запровадити санкції проти Пекіна.

Про це заявив глава фракції Європейської народної партії Манфред Вебер.

– ЄС має бути готовий запровадити широкомасштабні санкції у разі нападу Китаю на Тайвань, завчасно та переконливо заявивши про це, – йдеться у повідомленні.

Він назвав це найкращою можливістю запобігти ескалації в регіоні.

– Такі лідери, як китайські та російські, розуміють лише мову сили. Нам також потрібна зона вільної торгівлі для демократій, – додав Вебер.

Раніше міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що США готові запровадити нові санкції проти Китаю.

Проте Вашингтон не прагне повного економічного відмежування від Пекіна. За словами глави Мінфіну США, це стане катастрофою для обох країн.

Нагадаємо, що у Міністерстві закордонних справ Китаю  заявили, що Тайвань історично є невід’ємною частиною їхньої країни

Джерело: Der Spiegel

ЄС, Китай, Тайвань
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