Майже 70% республіканців готові підтримати Трампа на виборах у 2024 році – опитування NBC

Дві третини виборців від Республіканської партії на первинних виборах заявили, що підтримують експрезидента США Дональда Трампа, попри його нещодавній кримінальний арешт та інші юридичні розслідування.

Про це свідчить опитування NBC News.

Зазначено, що ентузіазм Республіканської партії щодо Трампа контрастує зі стривоженим невдоволенням нації тим, як складаються передвиборчі перегони 2024 року.

Так, згідно з результатами опитування, переважна більшість американців не хочуть, щоб Трамп або чинний президент Джо Байден балотувалися на посаду президента 2024 року.

І половина з тих, хто не хоче, щоб 80-річний Байден балотувався, кажуть, що вік президента є “основною” причиною. Трампу ж зараз 76 років.

Раніше NBC News із посиланням на джерела повідомляли, що Байден планує балотуватися на другий термін, але не квапиться з оголошенням.

Джерело: NBC News

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