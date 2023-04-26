Після того, як президент США Джо Байден оголосив, що балотуватиметься на переобрання 2024 року, створюючи умови для можливого матчу-реваншу з Дональдом Трампом, знову виникли питання про те, як може вплинути тема американських виборів на російсько-українську війну.

У відеоролику, опублікованому Байденом, немає жодного слова про Україну або Росію, сам посил більше орієнтований на внутрішню політику Сполучених Штатів.

Водночас Байден у ролику вказує, що сьогодні “переломний момент”, коли свободи і права перебувають під загрозою, саме тому він балотується.

Очікується, що віцепрезидентка Камала Гарріс, якій 58 років, знову стане його другим номером на виборах.

Факти ICTV намагалися розібратися, які шанси у Байдена переобратись до Білого дому, як це може вплинути на підтримку України Вашингтоном, а також те, як американський виборчий процес може позначитися на російсько-українській війні.

Підтримка всередині США і можливі конкуренти

Байден і раніше давав зрозуміти, що висуватиме свою кандидатуру на переобрання, але головне питання полягало в тому, коли він про це оголосить. Наразі 46-й президент Америки не має серйозних конкурентів на висунення від Демократичної партії, що означає, що гладкий шлях до висування кандидата майже гарантований.

Однак останні опитування, як-от, наприклад, дослідження NBC News, показують, що його рішення балотуватися має розбіжності як усередині партії, так і на національному рівні. Згідно з даними NBC News, 70% американців і трохи більше половини демократів вважають, що йому не слід балотуватися знову. Більшість тих, хто вважає, що Байден не повинен балотуватися, посилаються на його вік.

Крім Байдена, про претензії на найвищу посаду в США від партії демократів оголосили авторка бестселерів про самодопомогу Маріанна Вільямсон та активіст боротьби з вакцинами Роберт Кеннеді-молодший.

Від Республіканської партії вже було подано кандидатуру Дональда Трампа, що підвищує ймовірність того, що обидва політики знову зустрінуться один з одним 5 листопада 2024 року. І хоч Трамп вважається фаворитом на перемогу в своїй номінації, він все ж стикається з конкуренцією з боку губернатора Флориди Рона ДеСантіса.

На сьогодні непідтвердженими залишаються і розмови довкола балотування колишнього віцепрезидента Майка Пенса, який нещодавно сказав у коментарі CBS News, що вирішить до червня, чи подаватиме свою кандидатуру.

Також залишаються й інші кандидатури, які вже оголосили про плани брати участь у президентських виборах. Серед них колишній посол США в ООН Ніккі Гейлі, ексгубернаторка Арканзасу Аса Гатчинсон, єдиний темношкірий сенатор від Республіканської партії Тім Скотт і бізнесмен індійсько-американського походження Вівек Рамасавамі.

Вік – головний опонент Байдена

Американська преса, говорячи про плани 46-го президента США переобиратися на посаду, особливо звертає увагу на його вік, оскільки Джо Байден є найстаршим президентом в історії США. Сьогодні Джозефу Байдену 80 років, а, як очікується, якщо він переможе на виборах наприкінці 2024 року – йому вже буде 82, що означає, до кінця другої каденції йому буде 86 років.

Як пише CNN, анонс Байдена про плани піти в президенти вдруге “поклав початок битві за те, щоб переконати країну, що він заслуговує ще на чотири роки в Білому домі, а вік не стане на заваді його здатності керувати (країною, – Ред.)”.

Інше американське видання, The Washington Post, пише, що вік Байдена також “може стати ще більшим чинником для віцепрезидентки Камали Гарріс, яка досі з труднощами могла набирати політичні оберти, залишаючись номером два в команді Байдена”.

Очікується, що одним із головних аргументів опонентів Байдена від Республіканської партії стане саме вік 46-го президента США.

Вибори США і війна Росії проти України

Політолог Володимир Фесенко в коментарі Фактам ICTV заявив, що критика в бік Джо Байдена під час передвиборчого періоду в США буде незалежно від того, чи матимуть українські Збройні сили ті чи інші успіхи на полі бою.

За словами Фесенка, вирішальними факторами, які впливатимуть на вибори в США, завжди є внутрішня політична та економічна ситуація в країні.

– Безумовно, фактор війни в Україні впливатиме, можливо, трохи більше, ніж впливають міжнародні події в США. Можливо, трохи більше, ніж впливали на результати президентських виборів у 2020 або 2016 році, – каже він.

За словами політолога, для Байдена існує “дилема України”, яка полягає в тому, що саме до моменту президентських виборів, а не до початку праймеріз, Байдену треба продемонструвати або перемогу України, або мир.

– Затягування війни без результату буде використано його політичними противниками проти нього. Республіканці, особливо трампісти, особливо, якщо Трамп буде висунутий від Республіканської партії, звинувачуватимуть Байдена в неефективному використанні коштів США. Оскільки йтиметься не про зовнішньополітичні результати, а про гроші американських платників податків – це може впливати певною мірою на ситуацію на виборах, – вважає Володимир Фесенко.

Американська газета The New York Times зазначає, що діяльність Джо Байдена на світовій арені має стати одним із його найсильніших аргументів у передвиборчих перегонах, оскільки саме за Байдена вдалося згуртувати НАТО та інших партнерів, коли за його попередника, 45-го президента Дональда Трампа, у стосунки союзників забивався клин із тих чи інших причин.

– За підтримки обох партій він виділив понад $100 млрд на озброєння української армії і на те, щоб допомогти уряду України та її народу вижити на тлі російської навали, – нагадує NYT.

При цьому Фесенко нагадує, що саме за Дональда Трампа Україна отримала перше летальне озброєння від США, щоб посилити свої Збройні сили.

Американський телеканал CNN зазначає, що російсько-українська війна, яка триває, може стати одним із викликів для Байдена на виборах, особливо, коли місця в Конгресі США розділені після отримання контролю республіканцями над Палатою представників.

І хоч Володимир Фесенко зазначає, що сьогодні дуже складно прогнозувати результати виборів в Америці, а також те, як вони можуть вплинути на ті чи інші процеси, політолог все ж таки вважає, що США навряд чи послаблять військову підтримку України до закінчення виборчого процесу.

Крім того, Фесенко каже, що зміна глави Білого дому не повинна вплинути на позицію країн Європейського Союзу та Великої Британії на продовження підтримки, оскільки для Європи, як і для США, питання російсько-української війни є частиною теми національної безпеки, що складно оминути.

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