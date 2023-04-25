Шольц запросив у Берлін прем’єр-міністра Китаю. Bloomberg озвучив мету візиту

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запросив прем’єр-міністра Китаю Лі Цяна на переговори до Берліна 20 червня. Цією зустріччю він прагне послабити напруженість у відносинах між Європою та Пекіном.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначено, що Шольц прагне заручитися підтримкою Китаю як ключового партнера у вирішенні проблем зміцнення миру і боротьби зі зміною клімату. Окрім того, він хоче встановити червоні лінії для будь-яких змін статусу-кво на Тайвані.

– Ми проти поділу, ми за зниження ризиків, – сказав Шольц, коли його запитали про позицію ЄС щодо Китаю після зустрічі лідерів блоку в Брюсселі минулого місяця.

Bloomberg зазначає, що хоч Німеччина і розглядає Пекін у певних відносинах як супротивника, Шольц виступає проти розриву зв’язків з Китаєм, який є важливим торговим партнером і найважливішим пунктом призначення для німецького експорту.

Раніше посол Китаю у Франції Лу Шей сказав в інтерв’ю, що країни, які стали незалежними після розпаду СРСР, “не мають ефективного статусу” в міжнародному праві. Крім того, він заявив, що незаконно окупований Крим начебто “спочатку був частиною РФ”.

Такі заяви викликали обурення України та інших держав Європи, зокрема Литви, Латвії та Естонії. На тлі резонансу посольство Китаю у Франції видалило стенограму інтерв’ю.

Джерело : Bloomberg

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