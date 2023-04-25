Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Шольц запросив у Берлін прем’єр-міністра Китаю. Bloomberg озвучив мету візиту

Шольц запросив у Берлін прем’єр-міністра Китаю. Bloomberg озвучив мету візиту
Фото: Depositphotos

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запросив прем’єр-міністра Китаю Лі Цяна на переговори до Берліна 20 червня. Цією зустріччю він прагне послабити напруженість у відносинах між Європою та Пекіном.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначено, що Шольц прагне заручитися підтримкою Китаю як ключового партнера у вирішенні проблем зміцнення миру і боротьби зі зміною клімату. Окрім того, він хоче встановити червоні лінії для будь-яких змін статусу-кво на Тайвані.

– Ми проти поділу, ми за зниження ризиків, – сказав Шольц, коли його запитали про позицію ЄС щодо Китаю після зустрічі лідерів блоку в Брюсселі минулого місяця.

Bloomberg зазначає, що хоч Німеччина і розглядає Пекін у певних відносинах як супротивника, Шольц виступає проти розриву зв’язків з Китаєм, який є важливим торговим партнером і найважливішим пунктом призначення для німецького експорту.

Раніше посол Китаю у Франції Лу Шей сказав в інтерв’ю, що країни, які стали незалежними після розпаду СРСР, “не мають ефективного статусу” в міжнародному праві. Крім того, він заявив, що незаконно окупований Крим начебто “спочатку був частиною РФ”.

Такі заяви викликали обурення України та інших держав Європи, зокрема Литви, Латвії та Естонії. На тлі резонансу посольство Китаю у Франції видалило стенограму інтерв’ю.

Читайте також
Китай не зацікавлений у швидкому завершенні війни в Україні – президент Чехії
президент Чехії

Джерело: Bloomberg
Китай, Німеччина, Олаф Шольц
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Скандал з послом підірвав намагання Китаю представити себе “миротворцем” – Bloomberg
Посольство Китаю у Франції
Китай не зацікавлений у швидкому завершенні війни в Україні – президент Чехії
президент Чехії
Взяли до уваги: у Берліні відреагували на вимогу України збільшити допомогу
Шольц запросив у Берлін прем’єр-міністра Китаю. Bloomberg озвучив мету візиту
Суверенітет країн колишнього СРСР: Німеччина закликала Китай прояснити позицію
МЗС Німеччини
ЄС та США поодинці не можуть протистояти Китаю – президент Чехії
президент Чехії
Відео
Суспільство
Лісовий назвав список дисциплін, які точно залишаться у школі

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий назвав ключові шкільні дисципліни, які не скоротять у школах.

Маліновська Ангеліна, Яна Брензей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (25.04.2023)
Шольц запросив у Берлін прем’єр-міністра Китаю. Bloomberg озвучив мету візиту
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (24.04.2023)
Шольц запросив у Берлін прем’єр-міністра Китаю. Bloomberg озвучив мету візиту
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (24.04.2023)
Шольц запросив у Берлін прем’єр-міністра Китаю. Bloomberg озвучив мету візиту
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (24.04.2023)
Шольц запросив у Берлін прем’єр-міністра Китаю. Bloomberg озвучив мету візиту
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь