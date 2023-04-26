Авіація НАТО перехопила російські літаки над Балтійським морем

У міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем були перехоплені три російські літаки.

Про це повідомили Військово-повітряні сили Німеччини.

– Німецькі та британські винищувачі виявили три військових літаки. Два Су-27 і один Іл-20 з Росії знову пролетіли в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем без сигналу транспондера, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що літаки РФ перехопив літак-розвідник однієї з країн НАТО.

Aufklärungsflieger abgefangen. ???????? und ???????? #Eurofighter wurden alarmiert, um 3 Militärmaschinen zu identifizieren. Die zwei SU-27 Flanker und eine IL-20 aus ???????? flogen erneut ohne Transpondersignal im int. Luftraum über der Ostsee. #SecuringTheSkies #VAPB @NATO @GermanyNATO… pic.twitter.com/sOY4CPkrbe — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) April 26, 2023

Нещодавно військово-повітряні сили Великої Британії та Німеччини перехопили російські літаки, що перебували поблизу повітряного простору НАТО, а саме над Фінською затокою і Балтійським морем.

Фото: Team_Luftwaffe

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