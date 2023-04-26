Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
Критично менші від російських: Резніков натякнув на приблизну цифру втрат ЗСУ
Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Авіація НАТО перехопила російські літаки над Балтійським морем

Авіація НАТО перехопила російські літаки над Балтійським морем

У міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем були перехоплені три російські літаки.

Про це повідомили Військово-повітряні сили Німеччини.

– Німецькі та британські винищувачі виявили три військових літаки. Два Су-27 і один Іл-20 з Росії знову пролетіли в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем без сигналу транспондера, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що літаки РФ перехопив літак-розвідник однієї з країн НАТО.

Нещодавно військово-повітряні сили Великої Британії та Німеччини перехопили російські літаки, що перебували поблизу повітряного простору НАТО, а саме над Фінською затокою і Балтійським морем.

Читайте також
НАТО наразі бракує політичної волі для ухвалення рішення про вступ України – Кулеба
Дмитро Кулеба

Фото: Team_Luftwaffe

авіація, авіація РФ, НАТО, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Бунт у Росії називають абсолютно реалістичним сценарієм в українській розвідці
москва
Показник розуміння невідворотності поразки – Данілов про ядерні погрози Кремля
Олексій Данілов
Шпигуни Путіна: журналісти виявили десятки агентів у дипвідомствах РФ у Північній Європі
посольство росії в Страстбурзі
НАТО наразі бракує політичної волі для ухвалення рішення про вступ України – Кулеба
Дмитро Кулеба
Люди різатимуть одне одного на вулицях. Бізнесмени РФ критикують Кремль і прогнозують “пекло” в країні
Авіація НАТО перехопила російські літаки над Балтійським морем
Відео
Суспільство
Лісовий назвав список дисциплін, які точно залишаться у школі

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий назвав ключові шкільні дисципліни, які не скоротять у школах.

Маліновська Ангеліна, Яна Брензей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (26.04.2023)
Авіація НАТО перехопила російські літаки над Балтійським морем
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (26.04.2023)
Авіація НАТО перехопила російські літаки над Балтійським морем
Суперечки та сумніви: у ЄС не поспішають допомагати Україні снарядами
Авіація НАТО перехопила російські літаки над Балтійським морем
Хизуються вбивствами та знущаються: як росіяни залякують українців
Полон
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь