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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Генсек ООН їде до Вашингтона, щоб врятувати зернову угоду – ЗМІ

Генсек ООН Антоніу Гутерріш
Фото: Depositphotos

У середу, 26 квітня, генсек ООН Антоніу Гутерреш вирушить до Вашингтона, щоб зустрітися з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у рамках подальших зусиль з порятунку Чорноморської зернової угоди.

Про це пише The New York Times.

Зазначено, що у вівторок глава МЗС Росії Сергій Лавров описав угоду як таку, що перебуває в “глухому куті”, оскільки термін її дії незабаром закінчиться.

Гутерреш зустрінеться з Блінкеном та членами Конгресу під час триденних зустрічей у Вашингтоні після зустрічі з Лавровим.

– Серед тем, які він, як очікується, обговорить, – війна в Україні та зернова угода, яка все частіше опиняється під загрозою на тлі скарг з боку Росії на те, що аспекти угоди, які б сприяли експорту російського зерна та добрив, не дотримуються, – йдеться у повідомленні.

Речник Гутерреша Стефан Дюжаррік заявив, що “ми перебуваємо в дуже делікатному моменті відновлення Чорноморської ініціативи”.

Раніше країни Великої сімки закликали до продовження та розширення критично важливої угоди про експорт українського зерна Чорним морем.

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Генсек ООН їде до Вашингтона, щоб врятувати зернову угоду – ЗМІ

Джерело: NYT
Антоніу Гутерреш, Війна в Україні, Зерно, ООН, Росія, США, Україна
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