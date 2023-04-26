Уперше за всю історію відстеження Gallup рейтингів світових лідерів більшість світу не схвалює дії Росії.

Про це йдеться в доповіді Рейтинг світових лідерів, опублікованій компанією Gallup, яка провела опитування в 137 країнах.

За даними компанії, схвалення здібностей Росії до глобального лідерства впало з 33% до 21% з моменту її вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

– Схвалення Росії впало практично у всіх регіонах світу, – йдеться в дослідженні.

У міру того як Вашингтон нарощував військову, фінансову та дипломатичну підтримку Києва, схвалення керівництва США різко зросло серед українців, збільшившись на 29% порівняно з попереднім роком і досягнувши 66%. Однак загальний рейтинг США у 2022 році становив 41%, що нижче 49%. Німеччина залишається найрейтинговішою світовою державою шостий рік поспіль, її рейтинг становить 46%.

Як пише Gallup, кілька країн, включно з Індією та Китаєм, зайняли менш жорстку або більш стратегічно амбівалентну позицію. Хоча більшість країн у тій чи іншій формі засудили вторгнення, деякі утрималися від прямої критики.

Gallup наводить вісім ключових висновків із даних за 2022 рік про падіння схвалення Росії на світовій арені.

1. Глобальне несхвалення керівництва Росії у 2022 році досягло рівня більшості. Серед 137 країн і територій, які Gallup опитав у 2022 році, в середньому 57% опитаних заявили, що не схвалюють керівництво Росії, що значно більше, ніж 38% у 2021 році, і є найвищим показником за всю історію досліджень Gallup, починаючи з 2007 року.

2. Схвалення знизилося з 33% у 2021 році до 21% у 2022 році. Це падіння перекреслило стійке зростання схвалення в період з 2014 року, коли Росія вперше вторглася в Україну й окупувала Кримський півострів, до 2020 року, коли схвалення досягло максимуму в 34%.

3. Відсоток тих, хто не має жодної думки про російське керівництво, також досяг нового мінімуму. На початку проведення опитування Gallup про глобальне лідерство у середньому 35% опитаних з усіх країн заявили, що вони не знають достатньо про російське керівництво, щоб дати йому оцінку, що було вище, ніж середній відсоток тих, хто або схвалює, або не схвалює.

– Останніми роками цей показник неухильно знижувався, сягнувши нового мінімуму у 18% у 2022 році – це свідчить про те, що дії Росії залишили менше місця для нейтрального ставлення до керівництва країни, – наголошується в дослідженні.

4. З 137 країн, опитаних у 2022 році, більшість у 81 країні не схвалює російське керівництво. Демократичні країни з високим рівнем доходу і західною орієнтацією зазвичай дають найвищі оцінки несхвалення, зокрема це США (93%), Канада (91%) і 10 європейських країн, включно з Польщею, одним із найвірніших союзників України в Європі, де несхвалення становило 95%. У самій Україні несхвалення висловили 96%.

5. Несхвалення керівництва Росії зросло щонайменше на 10 відсоткових пунктів у 84 країнах і територіях серед опитаних у 2021 і 2022 роках. Найбільше зростання відбулося в Литві, члена НАТО і колишній радянській республіці, де несхвалення зросло з 44% – у 2021 році до 91% у 2022 році.

Gallup відзначає стрибки несхвалення більш ніж на 40 пунктів на Тайвані (з 26% до 72%) і в Румунії (з 37% до 79%). У кожному з цих випадків війна РФ проти України, мабуть, посилила опозицію російському керівництву серед тих, хто раніше ставився до нього неоднозначно, оскільки частка тих, хто каже, що “не знає”, різко знизилася у всіх трьох групах населення.

6. У регіональному розрізі, найімовірніше, що населення Латинської Америки змінило своє ставлення до Кремля в бік несхвалення. Більшість лідерів країн регіону намагалися зберегти нейтральну позицію щодо конфлікту, і лише Коста-Ріка долучилася до санкційних режимів проти Москви, але жителі більшості латиноамериканських країн були налаштовані менш двоїсто. У регіоні медіанне несхвалення керівництва Росії зросло з 31% у 2021 році до 61% у 2022 році. І навпаки, медіанне схвалення впало з 37% до 16%.

7. У країнах Африки на південь від Сахари зсув у бік несхвалення російського керівництва був менш вираженим. Лідери країн регіону намагалися уникнути відчуження однієї зі сторін конфлікту, деякі закликали до врегулювання військових дій за посередництва, як це зробив президент Сенегалу Макі Салл на Генеральній Асамблеї ООН у вересні 2022 року.

Багато країн Африки на південь від Сахари вразливі перед кризою продовольчої безпеки, що виникла внаслідок затяжного конфлікту. Схвалення лідерства Росії в регіоні знизилося з медіанного показника 45% 2021 року до 35% 2022 року; проте Африка на південь від Сахари була єдиним регіоном, у якому медіанне несхвалення (32%) не перевищило медіанного схвалення минулого року.

8. Схвалення російського керівництва різко впало в ключовому союзнику: Казахстані. Ця велика, багата нафтою держава Центральної Азії традиційно тісно співпрацює з Кремлем. Однак президент Касим-Жомарт Токаєв приєднався до західних санкцій проти Росії і відправив гуманітарну допомогу в Україну. Настрої серед казахстанців пішли за його прикладом: схвалення російського керівництва впало з 55% у 2021 році до 29% у 2022 році, а несхвалення зросло з 20% до 50%.

Gallup пише, що незважаючи на значні зусилля Росії з поширення дезінформації про російсько-українську війну, масштабне зрушення у ставленні до керівництва РФ демонструє, що геополітичне значення вторгнення Путіна в Україну не залишилося непоміченим для більшості населення світу. Зростання медіанного показника несхвалення на 19 пунктів серед 137 країн являє собою різкий глобальний докір, але залишається відкритим питання, як довго триватиме ізоляція Росії.

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