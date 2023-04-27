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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Попри протест РФ. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про співпрацю з Радою Європи

Попри протест РФ. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про співпрацю з Радою Європи

Генеральна Асамблея ухвалила резолюцію про співпрацю Організації Об’єднаних Націй і Ради Європи.

Про це повідомив у Twitter постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

Він зазначив, що 122 країни проголосували “за”.

– Спроба РФ зняти згадку про агресію щодо України провалилася в Генасамблеї. Проти резолюції проголосували п’ять відомих борців з правами людини – РФ, Білорусь, Нікарагуа, Сирія, КНДР, – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що генсек ООН Антоніу Гутерреш вирушить до Вашингтона, щоб зустрітися з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у рамках подальших зусиль з порятунку Чорноморської зернової угоди.

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Попри протест РФ. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про співпрацю з Радою Європи

Генасамблея ООН, ООН, Рада Європи, Сергій Кислиця
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