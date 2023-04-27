Попри протест РФ. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про співпрацю з Радою Європи

Генеральна Асамблея ухвалила резолюцію про співпрацю Організації Об’єднаних Націй і Ради Європи.

Про це повідомив у Twitter постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

Він зазначив, що 122 країни проголосували “за”.

– Спроба РФ зняти згадку про агресію щодо України провалилася в Генасамблеї. Проти резолюції проголосували п’ять відомих борців з правами людини – РФ, Білорусь, Нікарагуа, Сирія, КНДР, – йдеться в повідомленні.

ГенАсамблея 122 голосами «за» і 5 голосами «проти» ухвалила резолюцію про співпрацю ООН та Ради Європи @coe . Спроба рф зняти згадку про агресію щодо України провалилася в ГА. Проти резолюції проголосували 5 відомих борців з правами людини – рф, Білорусь, Нікарагуа, Сирія, КНДР https://t.co/BuKoYyP4hT pic.twitter.com/raXtZBHBoL — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 26, 2023

Раніше повідомлялось, що генсек ООН Антоніу Гутерреш вирушить до Вашингтона, щоб зустрітися з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у рамках подальших зусиль з порятунку Чорноморської зернової угоди.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.