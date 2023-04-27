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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Ядерний удар КНДР по США чи союзниках покладе край режиму Кіма – Байден

Ядерний удар КНДР по США чи союзниках покладе край режиму Кіма – Байден
Фото: Getty Images

Ядерна атака Північної Кореї на США чи їхніх союзників стане кінцем режиму Кім Чен Ина.

Про це заявив президент США Джо Байден, пише Bloomberg.

Він зазначив, що така атака буде “неприйнятною і призведе до кінця будь-якого режиму, який вдасться до таких дій”.

У середу США оголосили, що посилять зусилля для захисту Південної Кореї від ядерної загрози, зокрема планують вперше за останні десятиліття розмістити в країні підводні човни з ядерними озброєннями.

Лідери також домовилися створити ядерну консультативну групу для поліпшення координації, обміну інформацією про співпрацю у сфері стратегічних озброєнь і проведення більшої кількості спільних військових навчань.

– Ми не маємо наміру розміщувати ядерну зброю на півострові, але у нас будуть візити в порти, візити атомних підводних човнів тощо. Ми нікуди від цього не дінемося, – сказав Байден.

Сеул у свою чергу пообіцяв дотримуватися зобов’язань щодо відмови від створення власного атомного арсеналу.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевнив, що не варто боятися ядерного удару з боку РФ у разі заходу ЗСУ до Криму.

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Джерело: Bloomberg
Джо Байден, Кім Чен Ин, КНДР, США
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