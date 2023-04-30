Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Критично менші від російських: Резніков натякнув на приблизну цифру втрат ЗСУ
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
Світ
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

ВМС Фінляндії та Швеції переведені у бойову готовність через кораблі РФ поблизу енергомереж

ВМС Фінляндії та Швеції переведені у бойову готовність через кораблі РФ поблизу енергомереж
Фото: Pixabay

Військово-морські сили Швеції та Фінляндії приведені у стан підвищеної готовності, щоб запобігти можливим атакам з боку РФ на енергетичні мережі цих країн.

Про це в інтерв’ю фінському виданню Iltalehte заявила командувачка ВМС Швеції адмірал Єва Скоог Хаслум.

Відомо, що російські надводні кораблі були зафіксовані поблизу вітряних електростанцій і підводних силових кабелів.

– Ми переконані, що Росія зробила це, якимось чином нанесла цілі на карту, – сказала Скоог Хаслум.

Крім того, на запитання про ризики того, що росіяни саботуватимуть і руйнуватимуть, наприклад, підводні електричні кабелі, вона відповіла: “Безумовно. Це один зі способів проведення операції проти нас”.

Скоог Хаслум зауважила, що оскільки російська атака на енергетичні мережі можлива, шведський флот перебуває у стані підвищеної готовності до запобігання диверсіям.

– Тому ми постійно прагнемо як відбити наміри, перебуваючи в безпосередній близькості від цілей, так і продемонструвати нашу волю до самооборони, – додала командувачка ВМС.

Нагадаємо, що раніше Швеція заявила про висилання п’ятьох російських дипломатів  з країни.

ВМС, Російська агресія, Росія, Фінляндія, Швеція
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Журналістика – не злочин: Байден закликав РФ звільнити кореспондента WSJ
Джо Байден
Атлетам з РФ та Білорусі дали зелене світло ще в одному олімпійському виді спорту
росіянка Алсу Міназова
РФ використовує українських дітей як заручників, аби тиснути на Україну – Лубінець
Дмитро Лубінеці
Налякані “бавовною” окупанти терміново упорядковують поромну переправу між Кримом і РФ
Рефат Чубаров
Деякі країни намагаються перечекати протистояння США з Китаєм і РФ – WP
Нью-Делі
Відео
Ракетна атака 28 квітня: Ігнат розкрив тактику Росії

У Повітряних силах розповіли, звідки та які літаки застосувала РФ під час ракетної атаки по Україні вранці 28 квітня.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Наші герої мають бути певні, що про них подбають: в Одесі відкрили центр реабілітації RECOVERY
ВМС Фінляндії та Швеції переведені у бойову готовність через кораблі РФ поблизу енергомереж
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (30.04.2023)
ВМС Фінляндії та Швеції переведені у бойову готовність через кораблі РФ поблизу енергомереж
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (30.04.2023)
ВМС Фінляндії та Швеції переведені у бойову готовність через кораблі РФ поблизу енергомереж
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (30.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь