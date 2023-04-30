ВМС Фінляндії та Швеції переведені у бойову готовність через кораблі РФ поблизу енергомереж

Військово-морські сили Швеції та Фінляндії приведені у стан підвищеної готовності, щоб запобігти можливим атакам з боку РФ на енергетичні мережі цих країн.

Про це в інтерв’ю фінському виданню Iltalehte заявила командувачка ВМС Швеції адмірал Єва Скоог Хаслум.

Відомо, що російські надводні кораблі були зафіксовані поблизу вітряних електростанцій і підводних силових кабелів.

– Ми переконані, що Росія зробила це, якимось чином нанесла цілі на карту, – сказала Скоог Хаслум.

Крім того, на запитання про ризики того, що росіяни саботуватимуть і руйнуватимуть, наприклад, підводні електричні кабелі, вона відповіла: “Безумовно. Це один зі способів проведення операції проти нас”.

Скоог Хаслум зауважила, що оскільки російська атака на енергетичні мережі можлива, шведський флот перебуває у стані підвищеної готовності до запобігання диверсіям.

– Тому ми постійно прагнемо як відбити наміри, перебуваючи в безпосередній близькості від цілей, так і продемонструвати нашу волю до самооборони, – додала командувачка ВМС.

Нагадаємо, що раніше Швеція заявила про висилання п’ятьох російських дипломатів з країни.

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