Журналістика – не злочин: Байден закликав РФ звільнити кореспондента WSJ

Президент США Джо Байден заявив, що незаконно затриманий у Росії журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович повинен бути терміново звільнений, як й інші неправомірно затримані американці.

Про це він заявив на щорічному заході Асоціації кореспондентів Білого дому.

– Журналістика – це не злочин. Еван має бути негайно звільнений разом з усіма іншими американцями, утримуваними в заручниках або неправомірно затриманими за кордоном, – сказав Байден.

Він зазначив, що Гершкович поїхав до РФ, аби “пролити світло на темряву”. Голова американської держави запевнив, що американська влада “щодня працює над тим, щоб забезпечити звільнення, шукає можливості та інструменти, щоб повернути Гершковича додому.

Перед початком заходу глава Білого дому приватно зустрівся з родиною Гершковича.

Нагадаємо, що 30 березня у Єкатеринбурзі представники російської ФСБ затримали кореспондента WSJ Евана Гершковича. На зв’язок із редакцією він перестав виходити 29 березня.

Джерело: WSJ

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