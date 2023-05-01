У суботу, 29 квітня, турецька розвідка у Сирії вбила ватажка Ісламської держави (ІДІЛ).

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пише CNN.

Йдеться про Абу аль-Хусейна аль-Хусейні аль-Кураші. За словами Ердогана, Організація національної розвідки Туреччини (MIT) тривалий час стежила за лідером ІДІЛ.

Він також зазначив, що країна продовжить боротьбу проти терористичних організацій, додавши, що така боротьба сприяє безпеці Європи.

Про аль-Кураші відомо небагато. Він очолив ІДІЛ у листопаді 2022 року. Це сталося після того, як було вбито його попередника. Під час призначення аль-Кураші ІДІЛ назвала його “старим бійцем”.

Джерело : CNN

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