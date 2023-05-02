Над США знову зафіксували повітряну кулю невідомого походження

Над США помітили невідому повітряну кулю, наразі американські військові її відстежують.

Про це повідомляє NBC.

За словами трьох американських чиновників, поки що незрозуміло, що це за об’єкт і кому він належить. Куля пролетіла над частиною Гавайських островів.

Зазначено, що військові США відстежують об’єкт з кінця минулого тижня. За їхніми даними, він не становить загрози для повітряного руху або національної безпеки. Також куля не подає сигналів.

Представник Пентагону заявив, що куля летіла на висоті 36 тис. футів (понад 10 км).

– Немає ознак того, що вона маневрує чи контролюється іноземною чи ворожою стороною. Куля не пролітала безпосередньо над стратегічною оборонною інфраструктурою чи іншими важливими об’єктами для США, та не становить військової чи фізичної загрози для людей на землі, – повідомили у відомстві.

Водночас США все ще можуть збити повітряний об’єкт, якщо він наблизиться до землі. Наразі куля повільно рухається в бік Мексики.

У лютому Сполучені Штати збили над своєю територією китайську шпигунську повітряну кулю.

Джерело: NBC

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