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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Посол США в Пекіні: Ми б хотіли, щоб Китай примусив Росію вивести свої війська з України

Посол США в Пекіні: Ми б хотіли, щоб Китай примусив Росію вивести свої війська з України
Фото: Getty Images

Китай має примусити Росію закінчити своє повномасштабне вторгнення в Україні.

Про це заявив посол США в Пекіні Ніколас Бернс.

За його словами, це відповідає інтересам Сполучених Штатів.

– Ми б хотіли, щоб Китай примусив Росію вивести свої війська з України, щоб вона повернула всі свої території і в усіх стосунках знову стала повністю суверенною, – заявив Бернс.

Дипломат додав, що “було б корисно”, якби Китай примусив Росію не бомбити школи, лікарні та житлові будинки в Україні, чого б хотіли у Європі та в Києві.

Ніколас Бернс каже, що телефонна розмова між лідером Китаю Сі Цзіньпіном та президентом України Володимиром Зеленським була гарним першим кроком, проте наразі не зрозуміло, які у цього кроку будуть наслідки.

– Ми б хотіли, щоб, даючи поради Росії, Китай виявляв більше жорсткості. Ми б хотіли дій, які якомога швидше поклали б кінець війні – зрозуміло, на умовах, які міг би прийняти український уряд, – зазначив американський дипломат.

Попри те, що Пекін наголошував на своїй позиції нейтралітету у російсько-українській війні, Китай все ще не засудив російську агресію.

Крім того, за останній рік Китай лише зміцнив економічні та дипломатичні зв’язки з Росією.

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Посол США в Пекіні: Ми б хотіли, щоб Китай примусив Росію вивести свої війська з України

Джерело: CNN
Війна в Україні, Китай, Росія, США
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