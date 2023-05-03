Атака безпілотника по даху Кремля була здійснена відносно досвідченим оператором, судячи з перших ознак.

Про це заявив у коментарі The Guardian Самуель Бендетт, фахівець із безпілотників із Центру військово-морського аналізу США.

За його словами, судячи з відео другого нальоту безпілотника, “схоже, що у нього тонкі крила”.

Це вказує на те, що атаку здійснив досвідчений оператор, хоча й не обов’язково пов’язаний із державою. Зазначається, що використовувався безпілотник Mugin-5 китайського виробництва.

Дрони з нерухомим крилом мають більшу дальність і тривалість польоту, ніж прості та дешеві квадрокоптери, а такий апарат, як Mugin-5, теоретично може літати впродовж семи годин зі швидкістю близько 75 миль за годину, що робить можливим експлуатацію на великих відстанях.

Аналітики також припустили, що безпілотник може бути українським UJ-22, який має схожу швидкість і дальність польоту, згідно з сайтом виробника, але короткі кадри фільму і труднощі з розширенням до чіткого зображення означають, що будь-яка точна ідентифікація неможлива.

Низку нальотів на російську територію з використанням безпілотників приписували українській стороні або російським партизанам, включно з атакою наприкінці квітня на окуповане Росією місто Севастополь у Криму, яку, за словами російських джерел, здійснив рій безпілотників Mugin-5.

Безпілотники можуть бути запрограмовані на нанесення ударів по конкретній меті на відстані, але, тим не менш, дивно, що один із них зміг підібратися так близько до Кремля, перш ніж його збили, зазначає The Guardian.

Нагадаємо, в ніч на 3 травня невідомий безпілотник атакував Кремль.

У Кремлі вважають, що метою атаки був замах на президента Росії Володимира Путіна.

Водночас влада України заперечує свою причетність до вибуху, додаючи, що не мала інформації про подібні атаки.

Президент Володимир Зеленський перебуваючи у Фінляндії заявив, що Україні немає сенсу атакувати Кремль, оскільки ЗСУ захищають українські території, а зброї мало навіть для цих цілей.

Джерело : The Guardian

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