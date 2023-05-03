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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Ракети Hydra-70 та гаубиці: США вже сьогодні оголосять новий пакет допомоги Україні

Ракети Hydra-70 та гаубиці: США вже сьогодні оголосять новий пакет допомоги Україні

Сполучені Штати планують у середу, 3 травня, оголосити про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі $300 млн, до якого вперше буде включено ракету малої дальності повітряного базування.

Про це пишуть Reuters і Politico з посиланням на свої джерела серед американських чиновників.

Ракета малої дальності, про яку йдеться, це Hydra 70. Це некерована ракета повітряного базування виробництва компанії General Dynamics. Подібні ракети зазвичай запускаються з капсул, прикріплених до літаків.

Ракети можуть допомогти українським Збройним силам послабити російські позиції і забезпечити підтримку з повітря українським сухопутним військам, які наступають, оскільки плани з контрнаступу зберігаються.

За словами американських чиновників, які говорили на умовах анонімності, до комплекту постачання увійдуть також і 155-мм гаубичні гармати.

Крім того, буде відправлено боєприпаси для HIMARS і гаубиць, протитанкові ракети TOW і міномети, повідомили джерела.

Ще одна частина пакета – обладнання для знесення будівель і вантажівки, сказали вони. Вони попередили, що пакет ще доопрацьовується і може змінитися.

Фінансування пакета здійснюватиметься з використанням президентських повноважень зі скорочення озброєнь, які дають президенту право передавати предмети і послуги з американських запасів без схвалення Конгресу в надзвичайних ситуаціях. Матеріали надходитимуть із надлишкових запасів США.

Пакет допомоги у сфері безпеки стане 37-м пакетом, схваленим Сполученими Штатами для України з моменту російського вторгнення в лютому 2022 року. Загальна сума допомоги США становить майже $36 млрд.

Це відбувається на тлі суперечок між Конгресом і Білим домом про те, як краще уникнути катастрофічного дефолту за державним боргом. Багато республіканців вимагають різкого скорочення внутрішніх витрат в обмін на зняття ліміту заборгованості.

Однак члени обох партій, включно зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті та головним республіканцем у Сенаті Мітчем Макконнеллом, наполягають на тому, що вони підтримують продовження допомоги Україні.

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Фото: Malinda

Джерело: Politico, Reuters
Військова техніка, ЗСУ, Ракета, США
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