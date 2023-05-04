Візит Зеленського до Фінляндії є ще одним кроком на шляху до НАТО

Президент України Володимир Зеленський відвідав сьогодні Фінляндію. Він зустрівся з президентом Саулі Нііністьо, а потім з лідерами всіх північноєвропейських країн.

Одним із головних завдань українського президента було отримати більше зброї для Збройних сил України та обговорити майбутній вступ до НАТО.

Протягом дня Зеленський провів пресконференцію з фінським президентом Саулі Нііністьо.

Темою обговорення стали військова допомога Україні, а також українська євроатлантична інтеграція в майбутньому. Крім того, сторони обговорювали ініціативу президента України, так звану формулу миру з 10 пунктів.

Під час візиту також порушувалася тема посилення санкційного тиску на Росію з боку Фінляндії.

Глава української держави після зустрічі з фінським колегою мав честь зустріти і представників уряду Фінляндії, серед них, зокрема, були прем’єр Санна Марін, очільник МЗС Пекка Хаавісто.

Також Володимир Зеленський мав зустріч із головою парламенту Петтері Орпо, який є головним кандидатом на посаду прем’єра після нещодавніх виборів у Фінляндії. Останнього президент привітав із перемогою на виборах і запросив до України.

Лідери країн півночі Європи

Увечері Зеленський і Нііністьо провели пресконференцію з прем’єр-міністрами Північних країн, де, серед іншого, були присутні очільниця уряду Ісландії Катрін Якобсдоттір, Данії Метте Фредеріксен, Норвегії Йонас Гар Стере та Швеції Ульф Крістерссон.

Північні країни наголосили на своїй підтримці України доти, доки це необхідно. У спільній заяві глави урядів північноєвропейських країн підтримали шлях України до НАТО, формулу миру президента Зеленського та створення спецтрибуналу проти злочину російської агресії.

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін не була присутня на офіційному саміті країн Північної Європи та України, який проводив Нііністьо. Замість цього Марін була присутня на робочому обіді в рамках офіційного візиту.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, ще один учасник саміту, сказав:

– Тут, на півночі, у нас з’явився більш непередбачуваний і агресивний російський сусід, і важливо, щоб ми разом обговорили, як протистояти цій новій ситуації.

Під час спільної пресконференції Володимир Зеленський сказав, що основною темою зустрічі з північноєвропейськими політиками була безпека. За словами українського лідера, Україна заслуговує бути в НАТО і стане її 33-м членом.

Крім того, він прокоментував заяви з Москви про те, що нібито Україна причетна до замаху на російського диктатора Володимира Путіна, що в РФ намагалися пояснити нічною атакою на дах будівлі Кремля в Москві.

Військова підтримка

Візит українського президента відбувався на тлі того, як у постачанні військової допомоги Україні активізувалися саме країни півночі Європи. Так, наприклад, Данія нещодавно оголосила про новий пакет допомоги на $250 млн.

Крім того, президент Фінляндії заявив, що готується 15-й пакет допомоги Україні, як буде і з 16-м.

Водночас, торкаючись теми літаків для України, прем’єр Данії Метте Фредеріксен заявила, що рішення по винищувачах F-16 повинні бути прийняті всіма союзниками НАТО, а дискусія на цю тему ще триває.

– Як і раніше, існує гостра необхідність у військовій підтримці для того, щоб українці були якомога сильнішими в боротьбі проти Росії, – сказала Фредеріксен.

Утім, президент України сказав, що впевнений, що після контрнаступу ЗСУ все ж таки з боку країн-партнерів буде підтримка і щодо питання з літаками.

Після Фінляндії

Фінське видання YLE пише, що візит Зеленського був щирим вираженням вдячності Північним країнам, які активно підтримують Україну.

Ця поїздка стала п’ятим закордонним візитом президента України з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як повідомляє нідерландська телерадіокомпанія NOS, Володимир Зеленський після візиту до Фінляндії вирушив до Нідерландів.

Очікується, що Володимир Зеленський також вирушить до Німеччини з офіційним державним візитом 13 травня, повідомило в середу управління поліції Берліна, якому доручено забезпечення безпеки. Однак, через раннє повідомлення про візит президента України до Берліна, як пише CNN, у Києві незадоволені й поставили поїздку українського лідера під сумнів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.