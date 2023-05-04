Країни ЄС створили групу, яка просуватиме відмову від одностайності у прийнятті рішень

У четвер, 4 травня, низка країн-членів ЄС започаткували Групу для сприяння голосуванню кваліфікованою більшістю у питаннях зовнішньої та безпекової політики.

Про це йдеться на сайті МЗС Німеччини.

Зазначено, що до Групи Друзів, яка просуватиме відмову від одностайності, увійшли Німеччина, Бельгія, Фінляндія, Франція, Італія, Люксембург, Нідерланди, Словенія та Іспанія.

– Метою Групи є підвищення ефективності та швидкості прийняття зовнішньополітичних рішень. На тлі агресивної війни Росії проти України та зростаючих міжнародних викликів, з якими стикається ЄС, члени Групи переконані, що зовнішня політика ЄС потребує адаптованих процесів та процедур, – йдеться у заяві.

Політики прагнуть досягти прогресу в удосконаленні процесу прийняття рішень, спираючись на положення, вже передбачені в Договорі про Європейський Союз.

Група ділитиметься результатами своїх обговорень з усіма державами-членами. Також дипломати закликають приєднатися й інші країни ЄС, якщо вони теж підтримують перехід до голосування більшістю голосів.

У вересні 2022 року міністри країн ЄС вже обговорювали пропозиції щодо скасування або обмеження правила одностайності в питаннях зовнішньої політики, що надає кожній країні блоку право вето на такі питання, як санкції проти Росії.

Тоді міністри ЄС розглядали механізм, який би дозволив країнам переходити від принципу одноголосності до голосування більшістю у Раді ЄС без необхідності зміни договорів.

Джерело: МЗС Німеччини

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