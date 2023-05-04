США не мають даних для оцінки атаки дронів на Кремль – глава Нацрозвідки
Сполучені Штати досі не мають інформації, необхідної для оцінки ймовірної атаки безпілотника на Кремль цього тижня.
Про це заявила директор Національної розвідки США Авріл Гейнс на слуханнях у сенатському комітеті зі збройних сил.
– Ви бачили, що український уряд заперечує свою причетність до цього. І на цьому етапі в нас немає інформації, яка дозволила б нам дати незалежну оцінку цьому, – сказала Гейнс.
У бесіді з сенатором Томом Коттоном Гейнс підтвердила, що президент Росії Володимир Путін “не так часто ночує в Кремлі” і що Україна заперечує факт нападу. Водночас під час минулих вибухів або диверсій у Росії, які глава Нацрозвідки США називає атаками з боку України, Київ “неоднозначно висловлювався або мовчав про відповідальність за напади”.
– Можливо, є підстави думати, що ці заяви перебільшені, – сказав Коттон.
Директор Розвідувального управління Міністерства оборони США, генерал-лейтенант Скотт Беррієр сказав, що твердження Росії про те, що Україна намагалася вбити Путіна з американською допомогою, найімовірніше, є “дезінформацією”.
Нагадаємо, 3 травня два безпілотники пролетіли над російським урядовим комплексом і вибухнули над дахом однієї з будівель Кремля.
Україна категорично заперечує свою причетність, заявляючи, що завдає ударів тільки на своїй території і не здійснює атак на Росію.
Раніше в Білому домі назвали звинувачення Кремля в причетності до замаху на життя Путіна “сміховинними”.