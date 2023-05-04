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Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

США не мають даних для оцінки атаки дронів на Кремль – глава Нацрозвідки

кремль
Фото: Unsplash

Сполучені Штати досі не мають інформації, необхідної для оцінки ймовірної атаки безпілотника на Кремль цього тижня.

Про це заявила директор Національної розвідки США Авріл Гейнс на слуханнях у сенатському комітеті зі збройних сил.

– Ви бачили, що український уряд заперечує свою причетність до цього. І на цьому етапі в нас немає інформації, яка дозволила б нам дати незалежну оцінку цьому, – сказала Гейнс.

У бесіді з сенатором Томом Коттоном Гейнс підтвердила, що президент Росії Володимир Путін “не так часто ночує в Кремлі” і що Україна заперечує факт нападу. Водночас під час минулих вибухів або диверсій у Росії, які глава Нацрозвідки США називає атаками з боку України, Київ “неоднозначно висловлювався або мовчав про відповідальність за напади”.

– Можливо, є підстави думати, що ці заяви перебільшені, – сказав Коттон.

Директор Розвідувального управління Міністерства оборони США, генерал-лейтенант Скотт Беррієр сказав, що твердження Росії про те, що Україна намагалася вбити Путіна з американською допомогою, найімовірніше, є “дезінформацією”.

Нагадаємо, 3 травня два безпілотники пролетіли над російським урядовим комплексом і вибухнули над дахом однієї з будівель Кремля.

Україна категорично заперечує свою причетність, заявляючи, що завдає ударів тільки на своїй території і не здійснює атак на Росію.

Раніше в Білому домі назвали звинувачення Кремля в причетності до замаху на життя Путіна “сміховинними”.

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Джерело: CNN
Дрони, Кремль, Розвідка, США, Україна
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