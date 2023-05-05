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Світ
Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle

РФ і Китай нагнітатимуть пропаганду навколо заяв про дефолт в США – розвідка

директорка Національної розвідки США Авріл Хейнс
Фото: Getty Images

Директор Національної розвідки США Авріл Гейнс попереджає, що РФ та Китай, імовірно, використовуватимуть ситуацію навколо повідомлень про можливий дефолт США в пропагандистських цілях. Про це повідомляє Bloomberg.

– Майже напевно обидві країни використають таку подію в пропагандистських цілях за допомогою інформаційних операцій, використовуючи її як доказ того, що політична система США не функціонує, – заявила Гейнс у четвер на засіданні сенатського Комітету з питань збройних сил.

Вона зазначила, що дефолт створив би глобальну невизначеність щодо долара, лідерства США й американських інститутів.

Гейнс також засвідчила, що російсько-українська війна посилила важелі впливу глави Китаю Сі Цзіньпіна на президента РФ.

За її словами, Путін, імовірно, зменшив свої амбіції щодо України, оскільки намагання РФ захопити нові території зайшли в глухий кут.

Джерело: Bloomberg
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