Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що після захоплення України Росія могла б напасти на її державу і що Молдова нині перебуває у безпеці лише завдяки стійкості українського народу та влади, а також завдяки героїчним зусиллям ЗСУ.

– Сьогодні ми в безпеці лише завдяки Україні, – підкреслила президентка Молдови.

Вона зазначила, що в перші тижні повномасштабного вторгнення, коли така загроза ще існувала, країна зосередилась на прийняті біженців з України.

На запитання журналістів, чи планувала б Санду виїхати з Молдови в разі нападу Росії, вона відповіла – ні.

– Я б залишилася, але ми розраховували на те, що нам доведеться допомогти якомога більшій кількості наших людей перейти в безпечне місце, яким є Румунія, – додала глава держави.

На думку президентки Молдови, агресією проти України Кремль намагається відновити СРСР.

– Ми цього не хочемо. Молдова була частиною буферної зони протягом 30 років, і для нас це означало бідність, корупцію, погане управління, еміграцію. Ми хочемо бути частиною демократичного світу, – наголосила вона.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія намагається дестабілізувати Молдову, використовуючи вибори в Гагаузії. За її словами, більшість кандидатів на майбутніх виборах глави автономної Гагаузії виявилися російськими агентами.

Джерело : Financial Times

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