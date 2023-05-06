Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Била і знущалася: у найстаршої матері України забрали 12-річну доньку
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні

Санду
Фото: УНІАН

Президентка Молдови  Мая Санду заявила, що після захоплення України Росія могла б напасти на її державу і що Молдова нині перебуває у безпеці лише завдяки стійкості українського народу та влади, а також завдяки героїчним зусиллям ЗСУ.

– Сьогодні ми в безпеці лише завдяки Україні, – підкреслила президентка Молдови.

Вона зазначила, що в перші тижні повномасштабного вторгнення, коли така загроза ще існувала, країна зосередилась на прийняті біженців з України.

На запитання журналістів, чи планувала б Санду виїхати з Молдови в разі нападу Росії, вона відповіла – ні.

– Я б залишилася, але ми розраховували на те, що нам доведеться допомогти якомога більшій кількості наших людей перейти в безпечне місце, яким є Румунія, – додала глава держави.

На думку президентки Молдови, агресією проти України Кремль намагається відновити СРСР.

– Ми цього не хочемо. Молдова була частиною буферної зони протягом 30 років, і для нас це означало бідність, корупцію, погане управління, еміграцію. Ми хочемо бути частиною демократичного світу, – наголосила вона.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія намагається дестабілізувати Молдову, використовуючи вибори в Гагаузії. За її словами, більшість кандидатів на майбутніх виборах глави автономної Гагаузії виявилися російськими агентами.

Читайте також
Коли Молдова перестане енергетично залежати від РФ: відповідь Санду
Мая Санду

Джерело: Financial Times
Майя Санду, Молдова, Російська агресія, Росія, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Стамбулі не змогли дійти згоди щодо продовження Зернової угоди
зерновий коридор зерно
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 06.05.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Росіяни обстріляли берег Каховського водосховища освітлювальними боєприпасами
російські окупанти
Карта бойових дій на 06.05.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
Могли вбити або взяти в заручники: Резніков про поїздку делегації України на перемовини з РФ
Олексій Резніков
Відео
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську

Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл під час знімання сюжету у Сіверську на Донеччині. Як усе було – дивіться у матеріалі.

Владислав Круглов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (05.05.2023)
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (05.05.2023)
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (05.05.2023)
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (05.05.2023)
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь