СБУ про підрив авто з Прилєпіним: смерть – єдина перспектива для окупантів

Спецслужби України не можуть підтвердити чи спростувати свою причетність до підриву автомобіля з російським пропагандистом Захаром Прилєпіним.

Про це повідомили у Службі безпеки України, яку цитує РБК-Україна.

– Офіційно ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати причетність СБУ до тієї чи іншої “бавовни”, яка трапляється з окупантами та їхніми поплічниками, – повідомили у СБУ.

Разом з тим, у відомстві повідомили, що, як раніше неодноразово зазначав очільник СБУ Василь Малюк, “для росіян, які принесли на нашу землю війну, загибель людей та насилля, бавовна палала, палає і буде палати”.

– Тож смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам. Про те, хто стоїть за тим чи іншим випадком – зможемо говорити уже після нашої перемоги. Яка однозначно скоро настане, – додали у Службі безпеки.

Нагадаємо, 6 травня у Нижегородській області Росії був підірваний автомобіль, в якому їхав українофоб, російський письменник і пропагандист Захар Прилєпін, який зазнав важких поранень.

У російському МВС кажуть, що затримали чоловіка, який начебто був причетний до підриву автомобіля Прилєпіна. У Слідчому комітеті Росії додали, що затриманий за підозрою в замаху на Прилєпіна уродженець України Олександр Пермяков визнав свою провину.

Згодом губернатор Нежнього Новгороду повідомив, що пропагандиста прооперували, а сам українофоб Прилєпін був уведений у штучну кому.

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