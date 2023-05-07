У Росії загорілись склади з порохом, селище поблизу евакуюють

У російському селищі Первомайський Свердловської області почалась пожежа на складах із порохом.

Про це пишуть російські державні інформаційні агентства із посиланням на джерела в екстрених службах РФ.

За словами співрозмовника агентства ТАСС, склади загорілися внаслідок лісової пожежі.

– Вогонь загрожує 18 сусіднім складам, на яких також зберігається порох, – сказав співрозмовник агентства.

Додається, що у селищі, де проживає близько 400 осіб, йде підготовка до евакуації.

Пізніше в ГУ МНС РФ підтвердили пожежу на складах в уральському селищі Первомайський.

За попередньою інформацією постраждалих немає.

Згодом голова Режевського міського округу Іван Карташов на своїй сторінці у соцмережах повідомив, що влада регіону почала евакуацію мешканців селища.

Паралельно із цим мешканці Єкатеринбурга, який знаходиться в 30 км від селища Первомайський, почали скаржитись на сильний смог в повітрі. Кажуть, що відчувається запах гару через пожежу.

Нагадаємо, за тиждень, що минає, у Росії двічі загорівся Ільський нафтопереробний завод, що знаходиться у Краснодарському краї.

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