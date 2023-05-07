Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Била і знущалася: у найстаршої матері України забрали 12-річну доньку
Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Росії загорілись склади з порохом, селище поблизу евакуюють

У Росії загорілись склади з порохом, селище поблизу евакуюють
Фото: Getty Images

У російському селищі Первомайський Свердловської області почалась пожежа на складах із порохом.

Про це пишуть російські державні інформаційні агентства із посиланням на джерела в екстрених службах РФ.

За словами співрозмовника агентства ТАСС, склади загорілися внаслідок лісової пожежі.

– Вогонь загрожує 18 сусіднім складам, на яких також зберігається порох, – сказав співрозмовник агентства.

Додається, що у селищі, де проживає близько 400 осіб, йде підготовка до евакуації.

Пізніше в ГУ МНС РФ підтвердили пожежу на складах в уральському селищі Первомайський.

За попередньою інформацією постраждалих немає.

Згодом голова Режевського міського округу Іван Карташов на своїй сторінці у соцмережах повідомив, що влада регіону почала евакуацію мешканців селища.

Паралельно із цим мешканці Єкатеринбурга, який знаходиться в 30 км від селища Первомайський, почали скаржитись на сильний смог в повітрі. Кажуть, що відчувається запах гару через пожежу.

Нагадаємо, за тиждень, що минає, у Росії двічі загорівся Ільський нафтопереробний завод, що знаходиться у Краснодарському краї.

Лісові пожежі, Лісова пожежа, Пожежі, Пожежа на складі боєприпасів, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
СБУ про підрив авто з Прилєпіним: смерть – єдина перспектива для окупантів
У Росії загорілись склади з порохом, селище поблизу евакуюють
Роками вчаться і то, он скільки перебили: окупант жаліється на відсутність спеціалістів на фронті – ГУР
У Росії загорілись склади з порохом, селище поблизу евакуюють
Польща вимагає від Євросоюзу ввести санкції на імпорт сільгосппродукції з РФ
У Росії загорілись склади з порохом, селище поблизу евакуюють
Затримано підозрюваного у підриві авто пропагандиста Прилєпіна
У Росії загорілись склади з порохом, селище поблизу евакуюють
Вдарити може не лише ракетами: чи влаштує Росія масовану атаку по Україні 9 травня
ракетні удари ракета
Відео
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську

Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл під час знімання сюжету у Сіверську на Донеччині. Як усе було – дивіться у матеріалі.

Владислав Круглов
ДНК. Свої: як жінка шукає інформацію про брата у полоні РФ
У Росії загорілись склади з порохом, селище поблизу евакуюють
У Києві відбувся конгрес, присвячений жінкам у сфері безпеки та оборони
У Росії загорілись склади з порохом, селище поблизу евакуюють
Пошкоджені майже усі будівлі! Хто залишився у Гуляйполі і хто рятує місто
У Росії загорілись склади з порохом, селище поблизу евакуюють
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (05.05.2023)
У Росії загорілись склади з порохом, селище поблизу евакуюють
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь