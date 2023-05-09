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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Мав би продемонструвати силу, а натомість виявив слабкість – CNN про парад у Москві

Мав би продемонструвати силу, а натомість виявив слабкість – CNN про парад у Москві
Фото: Getty Images

Низький рівень техніки, відсутність літаків і незрозумілі заяви очільника Кремля Володимира Путіна демонструють слабкість РФ.

Про це повідомляє CNN, аналізуючи парад до 9 травня на Червоній площі у Москві.

Зазначено, що під час промови Путіна можна було відчути дисонанс. З одного боку диктатор розповідає, що вторгнення і війну проти України йому нав’язало НАТО. А з іншого вшановує мільйони громадян, які загинули у боротьбі з нацистами.

Окрім того, рівень техніки, представленої на параді, був низьким. Журналісти припускають, це пов’язано з тим, що російські окупанти потерпають на широкій лінії фронту в Україні.

На параді був лише один танк: Т-34. Цю модель виготовлено 89 років тому, ще до народження Путіна, що викликає питання, чому взагалі вирішили включити в парад танки, вказує CNN.

– Кремлю постійно доводиться доводити свою силу, свою міць, але у нього залишилося небагато реальної сили, щоби це зробити. Такі дії закінчуються тим, що виявляють слабкість, – пише ЗМІ.

Також цього року парад у Москві відбувся без участі авіації. Сам Кремль, згідно з його власним пресрелізом, зазнав атаки безпілотників лише за кілька днів до цього. Журналісти додають, що все це несумісне з заявами президента РФ, що його країна нібито неприступна і її знову поважають.

CNN вказує, що на тлі цього дійства ховається реальний перебіг війни. По-перше, постійна драма з ватажком ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним продовжує розігруватися, що аж ніяк не є посланням єдності в РФ.

По-друге, у ніч на 9 травня українські сили ППО успішно відбили чергову атаку РФ на мирні міста.

– Це знову піднімає довгострокове питання цієї війни: Росія – небезпечна чи просто слабка, – підсумовує видання.

Раніше парад у Москві прокоментував секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Джерело: CNN
9 Травня, Війна в Україні, Парад, Росія
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