Мав би продемонструвати силу, а натомість виявив слабкість – CNN про парад у Москві
Низький рівень техніки, відсутність літаків і незрозумілі заяви очільника Кремля Володимира Путіна демонструють слабкість РФ.
Про це повідомляє CNN, аналізуючи парад до 9 травня на Червоній площі у Москві.
Зазначено, що під час промови Путіна можна було відчути дисонанс. З одного боку диктатор розповідає, що вторгнення і війну проти України йому нав’язало НАТО. А з іншого – вшановує мільйони громадян, які загинули у боротьбі з нацистами.
Окрім того, рівень техніки, представленої на параді, був низьким. Журналісти припускають, це пов’язано з тим, що російські окупанти потерпають на широкій лінії фронту в Україні.
На параді був лише один танк: Т-34. Цю модель виготовлено 89 років тому, ще до народження Путіна, що викликає питання, чому взагалі вирішили включити в парад танки, вказує CNN.
– Кремлю постійно доводиться доводити свою силу, свою міць, але у нього залишилося небагато реальної сили, щоби це зробити. Такі дії закінчуються тим, що виявляють слабкість, – пише ЗМІ.
Також цього року парад у Москві відбувся без участі авіації. Сам Кремль, згідно з його власним пресрелізом, зазнав атаки безпілотників лише за кілька днів до цього. Журналісти додають, що все це несумісне з заявами президента РФ, що його країна нібито неприступна і її знову поважають.
CNN вказує, що на тлі цього дійства ховається реальний перебіг війни. По-перше, постійна драма з ватажком ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним продовжує розігруватися, що аж ніяк не є посланням єдності в РФ.
По-друге, у ніч на 9 травня українські сили ППО успішно відбили чергову атаку РФ на мирні міста.
– Це знову піднімає довгострокове питання цієї війни: Росія – небезпечна чи просто слабка, – підсумовує видання.
Раніше парад у Москві прокоментував секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников