США не бачать змін у активності чи переміщенні ядерної зброї РФ

Попри нещодавнє брязкання ядерною зброєю з боку російських високопосадовців, Сполучені Штати не виявили жодних ознак переміщення або змін у російських ядерних силах.

Про це у коментарі американському телеканалу CNN заявив високопоставлений американський військовий і високопоставлений чиновник Білого дому.

Як наслідок, США не внесли жодних змін у власну позицію, за словами цих же посадовців.

– Ми не бачимо жодних ознак змін у стратегічних силах Росії і продовжуємо стежити за ситуацією. Наразі ми не бачимо нічого, що могло б виправдати зміну наших стратегічних сил, – заявив представник Ради національної безпеки США.

Російські лідери неодноразово торкались питання щодо перспективи ядерної війни в останні місяці. Після кожної такої загрози США та їхні союзники відстежували російські ядерні сили на предмет ознак переміщення або підготовки до їхнього розгортання.

Зовсім нещодавно, наприкінці квітня, колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що загроза ядерного конфлікту “зростає з кожним днем”.

Це вже не вперше цього року, коли Медведєв торкнувся питання про перспективу ядерної війни. У січні він написав у Telegram про підтримку України з боку США і НАТО, зазначивши, що “поразка ядерної держави у звичайній війні може спровокувати ядерну війну”.

У вівторок на параді до Дня перемоги в Росії були продемонстровані частини російських ядерних сил, включаючи найсучаснішу систему протиповітряної оборони С-400 і міжконтинентальну балістичну систему Ярс.

Джерело : CNN

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.