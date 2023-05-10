Трамп програв судову справу про сексуальні домагання і має виплатити $5 млн компенсації

У вівторок, 9 травня, суд присяжних Мангеттена визнав колишнього президента Дональда Трампа відповідальним за сексуальне насильство над письменницею Джин Керролл під час широко висвітлюваного цивільного процесу.

Як пише The New York Times, федеральне журі присяжних, що складається з шести чоловіків і трьох жінок, також визнало 76-річного Трампа відповідальним за дискредитацію Джин Керролл, коли в жовтні він опублікував на своєму сайті Truth Social заяву, в якій назвав її справу “повною аферою” та “містифікацією і брехнею”.

Присяжні вирішили, що Керролл довела факт сексуального насильства з боку Дональда Трампа, але відкинули звинувачення в тому, що вона була зґвалтована. Сексуальне насильство визначається в Нью-Йорку як сексуальний контакт із людиною без її згоди.

Присяжні присудили 79-річній Керролл компенсацію в розмірі $5 млн.

Хоча більше десятка жінок протягом багатьох років звинувачували Трампа в сексуальному насильстві, а він завжди заперечував ці звинувачення, справа Джин Керролл – перша подібна заява, успішно розглянута судом присяжних.

Присяжні винесли одноголосний вердикт після трьох годин обговорення у Федеральному окружному суді на Мангеттені. Висновки суду є цивільними, а не кримінальними, що означає, що Трамп не був засуджений за будь-який злочин і йому не загрожує тюремне ув’язнення.

Джерело : NYT

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