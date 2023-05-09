У російському Шебекіно під Бєлгородом пролунали вибухи

У російському місті Шебекіно, що в Бєлгородській області, пролунали вибухи.

Про вибухи повідомляють місцеві Telegram-канали.

За попередньою інформацією, вибухи сталися на російському аеродромі, що розташований поблизу Шебекіно.

За даними місцевої спільноти в Telegram, під обстрілом перебуває Шебекинський міський округ, м. Шебекіно. Місцеве населення закликають спуститися в укриття.

Telegram-канали, зокрема й “Збройні сили України. Війна з окупантами”, опублікували відео вибуху.

Крім того, повідомляють, що вибухи також чути і в селі Нова Таволжанка, яке також розташоване в Бєлгородській області.

Місцева влада, зокрема губернатор області, поки що не коментувала інформацію про вибухи.

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