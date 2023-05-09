У російському Шебекіно під Бєлгородом пролунали вибухи
У російському місті Шебекіно, що в Бєлгородській області, пролунали вибухи.
Про вибухи повідомляють місцеві Telegram-канали.
За попередньою інформацією, вибухи сталися на російському аеродромі, що розташований поблизу Шебекіно.
За даними місцевої спільноти в Telegram, під обстрілом перебуває Шебекинський міський округ, м. Шебекіно. Місцеве населення закликають спуститися в укриття.
Telegram-канали, зокрема й “Збройні сили України. Війна з окупантами”, опублікували відео вибуху.
Крім того, повідомляють, що вибухи також чути і в селі Нова Таволжанка, яке також розташоване в Бєлгородській області.
Місцева влада, зокрема губернатор області, поки що не коментувала інформацію про вибухи.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников