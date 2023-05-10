Війна – не голлівудський фільм: Клеверлі про швидку перемогу України
Коли Україна почне контрнаступ, не варто чекати на просту і швидку перемогу у війні.
Про це під час виступу у Вашингтоні перед членами Атлантичної ради заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.
– Війна – це не голлівудський фільм, – сказав він.
Клеверлі зазначив, що Україна за час цієї війни вже перевершила всі очікування, але Британія та її союзники повинні залишатися реалістами і не втрачати рішучості на випадок, якщо Путін задумає ескалацію конфлікту.
Клеверлі дав зрозуміти, що Лондон готовий надавати Києву додаткову та ширшу військову допомогу.
– Нам потрібно привести цей конфлікт до завершення і зробити це швидко. На наш погляд, Україна має перемогти, і для цього ми повинні надати їй необхідні інструменти, – сказав міністр.
При цьому держсекретар США Ентоні Блінкен на конференції заявив про активну допомогу Україні у війні та необхідність продовження зернової угоди.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников