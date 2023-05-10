Війна – не голлівудський фільм: Клеверлі про швидку перемогу України

Коли Україна почне контрнаступ, не варто чекати на просту і швидку перемогу у війні.

Про це під час виступу у Вашингтоні перед членами Атлантичної ради заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

– Війна – це не голлівудський фільм, – сказав він.

Клеверлі зазначив, що Україна за час цієї війни вже перевершила всі очікування, але Британія та її союзники повинні залишатися реалістами і не втрачати рішучості на випадок, якщо Путін задумає ескалацію конфлікту.

Клеверлі дав зрозуміти, що Лондон готовий надавати Києву додаткову та ширшу військову допомогу.

– Нам потрібно привести цей конфлікт до завершення і зробити це швидко. На наш погляд, Україна має перемогти, і для цього ми повинні надати їй необхідні інструменти, – сказав міністр.

При цьому держсекретар США Ентоні Блінкен на конференції заявив про активну допомогу Україні у війні та необхідність продовження зернової угоди.

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