США нейтралізували шкідливе ПЗ, за допомогою якого РФ 20 років крала секретні документи НАТО

Міністерство юстиції США оголосило про завершення операції під кодовою назвою MEDUSA, покликаної ліквідувати шкідливе ПЗ, яке Росія використовувала для кібершпигунства.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначено, що міжнародна мережа комп’ютерів була заражена шкідливою програмою Snake. Як стверджують Штати, за злочинними діями стоїть підрозділ 16-го центру ФСБ Росії.

Цей підрозділ, який у судових документах називають Turla, протягом 20 років використовував версії Snake для крадіжки секретних документів із “сотень комп’ютерних систем” щонайменше 50 країн-членів НАТО, а також із “інших об’єктів, які цікавлять Росію”.

Turla розповсюджувала вкрадені документи через таємну мережу комп’ютерів, заражених програмою. Зазначено, що офіцери ФСБ щодня проводили операції з використанням Snake із установи в Рязані.

В американському відомстві вказують, що в ході операції під назвою MEDUSA було відключено шкідливе програмне забезпечення Snake на скомпрометованих комп’ютерах за допомогою створеного ФБР інструменту під назвою PERSEUS, який видавав команди, що змушували шкідливе ПЗ Snake перезаписувати свої власні життєво важливі компоненти.

Заступниця генпрокурора Ліза Монако назвала Snake “одним із найскладніших російських інструментів кібершпигунства, який протягом двох десятиліть використовували для досягнення авторитарних цілей РФ”.

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