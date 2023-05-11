У Мілані прогримів потужний вибух: спалахнула пожежа, є поранені
У четвер, 11 травня, у центрі італійського Мілана на вулиці П’єр Ломбардо прогримів потужний вибух.
Про це повідомляє Corriere della Sera.
За словами свідків, все почалося з фургона з кисневими балонами, призначеними, ймовірно, для ауксологічного інституту, розташованого поблизу.
Деякі перехожі бачили, як загорівся один із балонів, а потім пролунав дуже сильний вибух.
Повідомляється про щонайменше чотирьох поранених.
– Вогонь також охопив чотири автомобілі, припарковані на вулиці, сусідню аптеку та квартири в сусідньому будинку. На місці працюють карети швидкої допомоги й пожежники, – йдеться у повідомленні.
#Milano, Porta Romana pic.twitter.com/J2VptB2iQS
— Luca Pasquin (@luca_pasquin) May 11, 2023
Джерело: Corriere della Sera
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников