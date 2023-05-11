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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Мілані прогримів потужний вибух: спалахнула пожежа, є поранені

У Мілані прогримів потужний вибух: спалахнула пожежа, є поранені

У четвер, 11 травня, у центрі італійського Мілана на вулиці П’єр Ломбардо прогримів потужний вибух.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

За словами свідків, все почалося з фургона з кисневими балонами, призначеними, ймовірно, для ауксологічного інституту, розташованого поблизу.

Деякі перехожі бачили, як загорівся один із балонів, а потім пролунав дуже сильний вибух.

Повідомляється про щонайменше чотирьох поранених.

– Вогонь також охопив чотири автомобілі, припарковані на вулиці, сусідню аптеку та квартири в сусідньому будинку. На місці працюють карети швидкої допомоги й пожежники, – йдеться у повідомленні.

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Джерело: Corriere della Sera

Мілан, Пожежа
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