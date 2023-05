Новим гендиректором Twitter стане жінка: Маск повідомив, що залишає посаду

Новий гендиректор соцмережі Twitter розпочне виконувати свої обов’язки на посаді через півтора місяця.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив американський мільярдер Ілон Маск, який наразі володіє Twitter.

Він зазначив, що новою очільницею компанії стане жінка, втім не розкрив подробиці призначення.

Маск додав, що сам буде виконувати обов’язки виконавчого голови та технічного директора та наглядатиме за продуктами, програмним забезпеченням та системними адміністраторами.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023