Новим гендиректором Twitter стане жінка: Маск повідомив, що залишає посаду

Новий гендиректор соцмережі Twitter розпочне виконувати свої обов’язки на посаді через півтора місяця.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив американський мільярдер Ілон Маск, який наразі володіє Twitter.

Він зазначив, що новою очільницею компанії стане жінка, втім не розкрив подробиці призначення.

– З радістю повідомляю, що я найняв нового CEO для X/Twitter. Вона приступить до роботи через термін близько 6 тижнів, – написав він.

Маск додав, що сам буде виконувати обов’язки виконавчого голови та технічного директора та наглядатиме за продуктами, програмним забезпеченням та системними адміністраторами.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks! My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops. — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023

Нагадаємо, останнім часом, після того, як Ілон Маск став гендиректором Twitter, з його боку були реалізовані досить непопулярні рішення, як то запровадження платних галочок, які раніше слугували фактором верифікації користувачів соцмережі чи втручання у традиційну політику соцмережі щодо редагування повідомлень та зняття ліміту на кількість символів у повідомленнях.

Зазначимо, через критику з боку користувачів Twitter, ще в грудні 2022 року Маск попереджав, що піде з посади гендиректора Twitter, щойно знайде для себе заміну. Цьому також сприяло проведення опитування на сторінці Маска, чи варто йому йти з посади. Тоді понад 57% користувачів, які голосували, підтримали ідею, щоб мільярдер залишив посаду гендиректора соцмережі.

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