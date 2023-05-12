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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Новим гендиректором Twitter стане жінка: Маск повідомив, що залишає посаду

Новим гендиректором Twitter стане жінка: Маск повідомив, що залишає посаду
Фото: Getty Images

Новий гендиректор соцмережі Twitter розпочне виконувати свої обов’язки на посаді через півтора місяця.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив американський мільярдер Ілон Маск, який наразі володіє Twitter.

Він зазначив, що новою очільницею компанії стане жінка, втім не розкрив подробиці призначення.

– З радістю повідомляю, що я найняв нового CEO для X/Twitter. Вона приступить до роботи через термін близько 6 тижнів, – написав він.

Маск додав, що сам буде виконувати обов’язки виконавчого голови та технічного директора та наглядатиме за продуктами, програмним забезпеченням та системними адміністраторами.

Нагадаємо, останнім часом, після того, як Ілон Маск став гендиректором Twitter, з його боку були реалізовані досить непопулярні рішення, як то запровадження платних галочок, які раніше слугували фактором верифікації користувачів соцмережі чи втручання у традиційну політику соцмережі щодо редагування повідомлень та зняття ліміту на кількість символів у повідомленнях.

Зазначимо, через критику з боку користувачів Twitter, ще в грудні 2022 року Маск попереджав, що піде з посади гендиректора Twitter, щойно знайде для себе заміну. Цьому також сприяло проведення опитування на сторінці Маска, чи варто йому йти з посади. Тоді понад 57% користувачів, які голосували, підтримали ідею, щоб мільярдер залишив посаду гендиректора соцмережі.

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Twitter, Ілон Маск, соцмережі
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