Уряд ПАР запевняє, що не затверджував поставок зброї для Росії

Офіційні особи ПАР у п’ятницю відповіли на звинувачення США в тому, що російське судно, яке перебуває під санкціями, наприкінці минулого року забрало зброю з військово-морської бази поблизу Кейптауна, що може призвести до запровадження Вашингтоном санкцій.

У п’ятницю міністр, відповідальний за контроль над озброєннями, і представник Міністерства закордонних справ заявили, що країна не схвалювала жодних постачань зброї в Росію в грудні.

– Ми не затверджували постачання зброї в Росію, … це не було санкціоновано або затверджено нами, – сказав в інтерв’ю радіостанції 702 міністр зв’язку Мондлі Гунгубеле, який очолював Національний комітет з контролю над звичайними озброєннями (NCACC), коли нібито відбулося постачання зброї до Росії.

У травні минулого року Мінфін США вніс судно Lady R, що причалило в Саймонс-тауні, до списку санкцій за ймовірне постачання зброї, поряд з іншими вантажними суднами під російським прапором.

Тоді члени опозиції закликали уряд Південної Африки пояснити, що це “загадкове” судно робило на військово-морській базі.

– Факти свідчать про те, що за останні дві ночі в гавані спостерігалася незвична активність: бортові крани вивантажували вантаж із російського комерційного судна на вантажівки, – сказав Кобус Маре, який очолює відділ оборони опозиційного Демократичного альянсу, в заяві від 8 грудня 2022 року.

Були й вантажівки, які перевозили контейнери на військово-морську базу і назад, що є звичним явищем, але не вночі, сказав Маре, додавши, що вантажівки охороняв озброєний персонал.

ПАР є одним із найважливіших союзників Росії на континенті, розділеному через її повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, але заявляє, що є неупередженою в цьому конфлікті й утрималася від голосування щодо резолюцій ООН про війну.

Вашингтон неодноразово застерігав країни від надання матеріальної підтримки Росії, попереджаючи, що тим, хто це робить, може бути закритий доступ на американські ринки.

Під час брифінгу в четвер заступник офіційного представника Держдепартаменту США Ведант Патель не став повторювати твердження про те, що на судно було завантажено зброю. Однак він сказав, що у Вашингтона є серйозні побоювання з приводу стоянки судна в південноафриканському військово-морському порту, і він безпосередньо висловив ці побоювання південноафриканським чиновникам.

У п’ятницю Міністерство оборони ПАР заявило, що представить свою версію подій під час урядового розслідування.

Нагадаємо, цьому передувала заява посла США в ПАР від 11 травня, який сказав, що впевнений у тому, що російський корабель вивантажив зброю з військово-морської бази в Саймонс-тауні в грудні, припустивши, що цей інцидент не відповідає нейтралітету, який сповідує ПАР, у війні РФ проти України.

Пізніше президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що це твердження буде розслідувано.

Джерело : Reuters

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