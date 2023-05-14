Свіжі бар’єри нагадують старі помилки: Зеленський звернувся до Моравецького

Президент України Володимир Зеленський закликав європейські країни не зводити бар’єри, а зміцнювати зв’язки між країнами.

Виступаючи на церемонії вручення премії імені Карла Великого в Аахені він сказав, що найдовший мир і надійну безпеку Європі забезпечило розбудову зв’язків між народами Європи замість бар’єрів. Глава держави сказав, що відображають певною мірою “національний егоїзм”.

— Коли ми зараз бачимо замість зміцнення наших зв’язків будь-які свіжі бар’єри, що так нагадують старі помилки – чи то бар’єри у політиці, чи то бар’єри у політиці торгівлі – тоді ми бачимо загрозу не одній європейській нації, а по всій Європі, – сказав він.

Зеленський звернувся до прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

— Матеуше! Будь-які зерна непорозумінь між будь-ким у Європі не повинні давати паростків конфлікту! І це в корінних інтересах наших народів. Європа набуває плюс до міцності і благополуччя щоразу, коли на континенті мінус бар’єр, – заявив він.

Нагадаємо, 28 квітня Єврокомісія досягла компромісу з п’ятьма країнами (Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією та Словаччиною) щодо торговельних обмежень на імпорт української аграрної продукції.

В МЗС України наголошували, що такий крок є неприйнятним, суперечить Угоді про асоціацію з ЄС та принципам єдиного ринку Євросоюзу.

Попри це, Єврокомісія з 2 травня до 5 червня заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику українського походження до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

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